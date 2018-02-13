Afrin'de ele geçirilen dökümanlarla ilgili dikkat çeken detay

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, hala YPG-PKK-DSG'nin ayrı, farklı olduğunu söyleyenlere inat Suriye Afrin karasalında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörden arındırdığı köylerde karşılaşılan dokümanları paylaştı.

Mehmetçik'in elindeki afişte, 'sözde' "Önder Apo’nun tutsaklığı tüm insanlığın tutsaklığıdır" yazıyor.

Diğer dokümanın Irak'ın kuzeyinde 'Arapça' basılan terör örgütü PKK'ya angaje Ronahi gazetesi olduğunu belirten Ağar, "Adı geçen gazete, her nasılsa kuş uçumu taa 700 km ötede Afrin’de ortaya çıkmış, diyor ki manşette Başyılan Karayılan; 'Türk saldırısına karşı koyacağız, Cerablus-Azez arasını kurtaracağız.'" ifadelerini kullandı.

Ağar şunları ekledi:

"Ve hala birileri, inatla, ısrarla ve kendi aklıyla alay edercesine ve 'kendi kanunları karşısında suç işleyerek' PKK-YPG-DSG FARKLIDIR demeye devam ediyor."