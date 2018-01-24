Afrin'de çatışmalar şiddetleniyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk ordusunun uçakları sabah saatlerinden itibaren Afrin'e bağlı Raco, Eyn Dakka, Daret İzze ve Burseya Dağı ile Arsel Dağı çevresindeki YPG mevzilerini bombalıyor. Bölgeden yükselen siyah dumanlar Türkiye sınırından da görülüyor.

ÖSO VE YPG'DEN KAYIPLAR

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) militanları ile Türk askeri, Azez'in batısındaki Burseya Dağı çevresinde de YPG mevzilerini de havan topları ve ağır silahlarla vuruyor. Bölgede şiddetli çatışmalar devam ederken, ÖSO ve YPG'den kayıpların olduğu öğrenildi.

SINIRDAN ATEŞ

Bölgede yaşanan bir diğer çatışma da Kilis sınırına yakın olan Gülbaba Köyü yakınlarında gerçekleşiyor. Türk askeri sınırdan YPG mevzilerini tank ve obüslerle ateş altına alıyor.

GAZETECİLERE YASAK

Öte yandan Türk askerinin sınıra ve Afrin kırsalına askeri sevkiyatı sürerken, asker sınır hattında gazetecilerin çekim yapmasına güvenlik gerekçesiyle izin vermiyor.