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Afrin'de çatışma... Acı haber geldi..

TSK'dan yapılan açıklamada Afrin'de devam eden operasyonlarda 3 askerin şehit olduğu ve 5 askerin de yaralandığı duyuruldu.

10 Şubat 2018 Cumartesi 19:51
Afrin'de çatışma... Acı haber geldi..

TSK'dan yapılan açıklamada ''Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

15 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz.'' ifadeleri yer aldı.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 19:51
  1. AFRİN
  2. DEAŞ
  3. PKK
  4. PYD

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