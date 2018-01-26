Afrin'de aslında kaç terörist öldü?

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK, işgal altında tutuğu Afrin'de kan kaybı yaşamaya devam ediyor.

Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu''Zeytin Dalı'' harekatı ile bölgedeki terör unsurlarına adeta kan kusturuyor.

Son olarak TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'nda 343 terörist etkisiz hale getirildi. 13 uçak gece 23 hedefi imha etti.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DAN AÇIKLAMA

Terör örgütü PKK kaynakları, Zeytindalı Harekatı'nın başından bu yana 102 üyesinin öldürüldüğünü 147 üyesinin ise yaralandığını duyurdu.

Terör örgütü'nün teröristlerini motive etmek amacıyla ölü sayısını sakladığı düşünüldüğünde Türk Silahlı Kuvvetlerinin verdiği rakamın doğruluğu bir kez daha teyit edilmiş oldu.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr