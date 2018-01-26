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Afrin’de alçak tuzak! Şimdi de bunu yapıyorlar

Terör örgütünün Türkiye’nin başlattığı harekâttan sonra silahlı üyelerini sivillerin arasına çektiği, boşalttığı alanlara ise EYP, mayın ve bubi tuzaklarıyla döşediği belirlendi.

26 Ocak 2018 Cuma 10:36
Afrin’de alçak tuzak! Şimdi de bunu yapıyorlar

Zeytin Dalı harekâtı kapsamında bölgeden yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin, Türkiye’nin başlattığı harekâttan sonra silahlı üyelerini sivillerin arasına çektiği, boşalttığı alanlara ise EYP, mayın ve bubi tuzaklarıyla döşediği belirlendi.

KESKİN NİŞANCI TUZAĞI

Terör örgütünden temizlenen köy ve bölgelerde TSK patlayıcıları temizliyor. Afrin’de kontrolü sağlanan bölgelerde güvenli noktalar oluşturuluyor. Terör örgütü mensuplarının TSK’nın ilerleyişi karşısında geri çekilerek sivillerin arasına karıştığı, onları canlı kalkan olarak kullandığı belirlendi. Teröristlerin, sivil yerleşim yerlerinde hendekler açıp, barikatlar kurduğu, sivillerin yaşadığı binalara keskin nişancılar yerleştirdikleri öğrenildi.

Terör örgütü PKK’nın daha önce Doğu ve Güneydoğu’da yerleşim yerlerinde açtığı hendekler ve kurduğu barikatlar gibi tuzaklara yönelik olarak TSK meskun mahal operasyonları yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye'de 2015 yazında yaşanan hendek terörü

PYD ESAD'A SIĞINDI

PYD-YPG Suriye hükümetine çağrı yaparak 'Bölgeyi koruyun ve Türkiye sınırına asker konuşlandırın" talebinde bulundu. İngiliz Reuters ajansının haberine göre PYD uzantısı Afrin Özyönetim Ofisi'nden yapılan açıklamada Suriye devletine Afrin'e yönelik egeminlik yükümlülüklerini yerine getirme ve Afrin'e sınırının korunması için bölgeye asker yerleştirme çağrısı yapıldı. Şam rejimine yakınlığıyla bilinen Al Masdar sitesinin haberinde ise açıklamayla PYD'nin son altı yıldır Afrin'i koruduğunu ve Suriye ordusu devreye girdiğinde de korumayı sürdüreceğini vurguladığına dikkat çekildi.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 10:36
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