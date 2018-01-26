Afrin'de ABD'nin yalanlarını yüzüne çarpan fotoğraf!

Fransa merkezli haber Ajansı AFP Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin'den fotoğraflar geçti.

Afrin sokaklarını fotoğraflayan ajans, cadde kenarlarında asılı duran terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan fotoğraflarına dikkat çekti.

Ajansa yansıyan karelerde terör örgütü PKK'nın elebaşının yanı sıra örgütün kurucularından olan ve 1984'teki Siirt Eruh baskınına katılan Mahsum Korkmaz'ın da fotoğrafının olduğu da görülüyor.