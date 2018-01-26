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Afrin'de ABD'nin yalanlarını yüzüne çarpan fotoğraf!

Terör örgütü PYD/YPG/PKK ve DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı harekatı devam ediyor. AFP'nin Afrin'den geçtiği fotoğraflarda cadde kenarlarında duran terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan fotoğrafları dikkat çekiyor.

26 Ocak 2018 Cuma 22:26
Afrin'de ABD'nin yalanlarını yüzüne çarpan fotoğraf!

Fransa merkezli haber Ajansı AFP Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin'den fotoğraflar geçti.

Afrin sokaklarını fotoğraflayan ajans, cadde kenarlarında asılı duran terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan fotoğraflarına dikkat çekti.

Ajansa yansıyan karelerde terör örgütü PKK'nın elebaşının yanı sıra örgütün kurucularından olan ve 1984'teki Siirt Eruh baskınına katılan Mahsum Korkmaz'ın da fotoğrafının olduğu da görülüyor.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 22:26
  1. Fransa
  2. terör örgütü PKK
  3. Mahsum Korkmaz
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  6. Afrin
  • Alaettin kılıç Alaettin kılıç 14 dk önce
    DOMUZ YALAN SÖYLEMİŞ ÇOK MUKENDİ PİSLİĞİNİ YEMESİ YOKMUSUÇ SENİN ADAM ŞANSIN BUNUVURUN CEHENNEME YUVARLANSIN
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