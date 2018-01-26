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"Afrin'de 2 ABD askeri öldürüldü?" iddiasına cevap geldi

TSK'nın Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 ABD askerinin öldürüldüğü iddialarıyla ilgili koalisyon sözcüsü Ryan Dillon açıklama yaptı.

26 Ocak 2018 Cuma 16:08
"Afrin'de 2 ABD askeri öldürüldü?" iddiasına cevap geldi

ABD'nin öncülüğündeki DEAŞ'la mücadele koalisyonu sözcüsü Ryan Dillon Afrin'de iki koalisyon askeri öldü iddialarına cevap verdi. Haberleri yalanlayan Dillon, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu SDG ile ilgili 'partnerimiz' dedi.

DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Ryan Dillon, Afrin bölgesinde iki koalisyon askerinin öldüğü yönündeki iddiaları yalanlarken, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG için de “partner” ifadesini kullandı.

Dillon Twitter'da paylaştığı mesajında “Afrin’de koalisyon mensubu iki askerin öldüğü yanlış bir bilgidir ve tamamen yalandır. DEAŞ karşıtı koalisyon, bölgedeki partneri olan Suriye Demokratik Güçleri’nin, Fırat’ın doğusunda Elbu Kemal yakınlarında kalan DEAŞ militanlarıyla mücadelesini desteklemeye devam etmektedir.” ifadelerini kullandı. 

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 16:08
  1. Ryan Dillon
  2. ABD
  3. YPG
  • YavuzYavuz8 dk önce
    Sıra onlarada gelecek inşaAllah. Zira yılanın başını ezmeden bu terör bitmeyecek. Daha durun çuvalun intikamınıda alacağız inşaAllah.
  • oooooo16 dk önce
    İNŞAALLAH Dünyada ve Uzaylarda Tek Bir Tane ameriken, Ğayrimüslim , şia askerleri KALMAZ. Âmîn. Âmîn.
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