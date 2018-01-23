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Afrin'de 3. acı haber: 1 şehit!

Son Dakika..Afrin'e terör koridoru oluşturan PYD/YPG ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı operasyonunun dördüncü gününde üçüncü şehit haberi geldi

23 Ocak 2018 Salı 19:20
Afrin'de 3. acı haber: 1 şehit!

'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Kayseri 1. Komando Tugayı emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, Afrin yakınlarında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Muratdağı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

6 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

Uzman Çavuş Muratdağı'nın acı haberi, memleketi Kayseri'de oturan, 6 ay önce evlendiği eşi Birgül Muratdağı'na, askeri yetkililer tarafından, sağlık ekipleri eşliğinde verildi.

Acı haber, anne Sibel Muratdağı'na da yine askeri yetkililer tarafından, sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Anne Sibel Muratdağı, oğlunun acı haberiyle sinir krizi geçirdi. Şehit annesi, 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Şehit yakınlarına ait evlerin bulunduğu iki binaya da Türk bayrakları asıldı.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın Yozgat Boğazlıyan nüfusuna kayıtlı olduğu, babasını küçükken yitirdiği öğrenildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de şehitle ilgili açıklama yayımladı. Açıklama şöyle:

"Şehit Piyade Uzman Çvş. Mehmet Muratdağı (2015-3591), 20 Kasım 1993 tarihinde Yozgat ili Boğazlıyan ilçesinde doğmuştur. 21.07.2015- 08.11.2015 tarihleri arasında, Dağ Komando Okulu ve EM Dağ Komando Okulu 2’nci Kurs Tb. 2’nci Kurs Bl.K.lığı (Eğirdir/ISPARTA) emrinde eğitimini tamamlamasına müteakip, 09.11.2015 tarihinde 1’inci Komd. Tug. 2’nci Komd. Bl. 1’inci Komd. Kolu 1’inci Komd. Mnv. Unsuru emrine hücum Elemanı olarak atanmıştır. Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı (2015-3591), evli olup, çocuğu yoktur."

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 19:20
  1. Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı
  2. Zeytin Dalı Harekatı
  3. TSK
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