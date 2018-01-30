Burseya Dağı'na dev Türk bayrağı dikilecek

Önceki gün kulelerine Türk bayrağı asılan Burseya Dağı’na, yeni bir bayrak dikilmesi için de çalışma başlatıldı. Dağda, askerlerin zırhlı araçlarla konuşlandığı bölgeye, dün öğle saatlerinde bayrak direği getirildi.

AZEZ VE AFRİN'DEN GÖRÜLECEK

Direğin zemin çalışmasının tamamlanacağı alana yerleştirileceği ve daha sonra hem Afrin, hem de Azez’den görülecek ebatlara sahip Türkiye bayrağının bugün veya yarın törenle göndere çekileceği bildirildi.