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Afrin temizlendikten sonra bölgeye onlar sevk edilecek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) PKK işgali altında terör üssü haline gelen Afrin'i temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı tamamlandıktan sonra bölge asayişini sağlamak için Afrin'e polislerin sevk edileceği iddia edildi.

01 Şubat 2018 Perşembe 12:08
Afrin temizlendikten sonra bölgeye onlar sevk edilecek

Yenişafak'ın haberine göre, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'in temizlemesinin ardından bölgeye polis sevk edilecek. Polis, El Bab, Azez, Cerablus, Mare şehirlerinde olduğu gibi Afrin'de bölge halkına eğitim vererek karakol kuracak.

'ÇATIŞMALAR RACO BELDESİNDE BAŞLAYACAK'

Sınır hattında bekletilen Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekatı'nın sınırı geçmesinin an meselesi olduğu belirtilen habere göre, Afrin'de meskun mahal çatışmaları Raco beldesinde başlayacak.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 12:08
  1. Afrin
  2. Zeytin Dalı Harekatı
  3. TskKumpas
  4. Türk polisi
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