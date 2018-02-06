'Afrin temizlendiğinde evimize döneceğiz'

Terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki zulmünden kaçarak Hatay'a gelen Selahattin, örgütün halka yaptığı zulümleri ve Zeytin Dalı Harekatı'ndan beklentisini TRT Kürdi'ye anlattı.

Soy ismini vermeyen Selahattin, PYD/PKK'nın Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşın ardından ortaya çıktığına ve Suriye halkına zulüm ettiğine değindi. Selahattin, "Çocuklarımızı askere götürdüler. Mülklerimizi haczettiler. Bize çok zorluk çıkardılar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye geldikten sonra Hatay'a yerleştiğini dile getiren Selahattin, "Çok şükür ki Türk hükümeti ve milleti bize sahip çıktı. Bize baktılar. Halimizi hatırımızı soruyorlar. Bizimle ilgileniyorlar." diye konuştu.

PYD/PKK'nın Afrin'de yaşayan halkın malına haciz koyduğunu anlatan Selahattin, "PKK/YPG'yi sevmedim, istemedim. Ben burada kaldım. 4 çocuğum İsveç'te. Korkudan evimizi barkımızı bırakıp kaçtık. Sen tarlanda çalışırken, 'Şu kadar para vereceksin, varsa yoksa vereceksin.' diyorlardı. Mecbur bulacaksın. Yoksa gidersin. Vergi istiyorlardı." dedi.

'EVİMİZE DÖNECEĞİZ'



Selahattin, Hatay'da mutlu bir yaşam sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin gözüne kurban olayım. Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı'yla oraları temizlediğinde evimize döneceğiz. Hepimiz, beraber kardeşçe yaşayacağız. Rahatça gidip geleceğiz. Türkiye ile aramızda hiçbir sorun yok. Biz, hepimiz kardeşiz. Çok iyi hatırlıyorum Türkiye'ye kimlikle gidip geliyorduk. Pasaport falan lazım değildi. Maalesef şimdi uçakla Suriye'ye gidemiyoruz. 7 yıldır (Afrin'de) köyde olan annemin özlemiyle yaşıyorum. Toprağımın, arazimin, ağaçlarımın özlemiyle yaşıyorum fakat gidemiyorum."

Selahattin, "Şu an Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu askerleri köyümüzde. Annemin keyfi çok iyi. Bana haber verdiler, 'Senin annen bizim annemizdir.' dediler." ifadelerini kullandı.