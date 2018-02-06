Katil Esed Halep ve İdlib bölgelerine hava savunma füzeleri konuşlandırdı
Esed rejimine bağlı bir Suriyeli komutan, Suriye ordusunun Halep ve İdlib bölgelerinde cepheye yeni hava savunma unsurları ve uçaksavar füzeleri konuşlandırdığını söyledi.06 Şubat 2018 Salı 09:58
Esed rejimi, Türkiye'nin sınırdaki terör gruplarına karşı yürüttüğü askeri harekatın başlamasından hemen önce Suriye hava sahasına giren Türk uçaklarını düşürmekle tehdit etmişti.
"HERKESE VERİLEN BİR MESAJ"
Açıklama yapan Esed rejimine bağlı askeri kaynak, konuşlandırmayı "herkese verilen bir mesaj" olarak niteleyerek "(Hava savunması) Suriye'nin kuzeyindeki hava sahasını kapsıyorlar" dedi.
Türkiye geçen ay sınırında bulunan terör örgütlerini bölgeden temizleme için Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlatmıştı. Afrin Halep vilayetinin bir parçasını oluşturuyor.
Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlamasından hemen önce Suriyeli bir yetkili, Suriye hava sahasına giren Türk uçaklarını vurmakla tehdit etmişti.
YORUM YAZ