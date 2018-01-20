Afrin sınırında 'Fetih Marşı'
Afrin sınırında devriye gezen zırhlı askeri aracın müzik çalarından yüksek sesle, Arif Nihat Asya'nın “Fetih Marşı” duyuldu.20 Ocak 2018 Cumartesi 21:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonunun fiili olarak başladığını açıkladı.
Açıklamayla aynı dakikalarda Hatay'ın Hassa ilçesinde Afrin sınırında devriye atan bir zırhlı askeri aracın müzik çalarından yüksek seste Fetih Marşı çalındığı duyuldu.
Askeri araç daha sonra Yağmur Hudut Karakolu'na doğru ilerledi.