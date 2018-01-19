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Afrin sınırına "Kayı" güvenlik sistemi

Hatay'da Terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Afrin sınırında, modern elektronik algılayıcı cihazların yer aldığı "Kayı Sınır Güvenlik Sistemi" adlı sistemin ilk bölümü faaliyete geçti.

19 Ocak 2018 Cuma 11:06
Afrin sınırına "Kayı" güvenlik sistemi

Suriye sınırında yasa dışı geçişlerin önlenmesi amacıyla yapılan modüler duvar çalışmalarında sona yaklaşılırken, güvenlik güçleri sınırın tamamında 24 saat devriye görevini sürdürüyor.AA muhabirinin yetkililerden aldığı bilgiye göre, Güvenlik önlemlerine ek olarak Savunma Sanayi Müşteşarlığı tarafından Kayı Sınır Güvenlik Sistemi adlı proje geliştirildi.Hatay'ın Afrin sınırında şimdilik 40 kilometrelik alana kurulmaya başlanılan güvenlik sisteminin 20 kilometrelik kısıma kuruldu.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından test edilen sistemin, ilk testlerden başarıyla geçtiği öğrenildi.- Tehditlere geçit yokTürk yapımı cihazların yer aldığı elektronik sistem sayesinde, sınıra yaklaşan İHA, araç veya insanları tespit edip, komuta merkezini uyarılıyor. Sınırda kaydedilen tüm görüntüler tek merkezde toplanılıyor ve kameralar tehdit oluşturan nesneye otomatik olarak odaklanıyor. Radar karıştırıcı cihazlarında bulunduğu sistem, her türlü tehditte komuta merkezindeki güvenlik güçlerine bilgi aktarıyor.Sisteme entegre edilen ASELSAN üretimi SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi sayesinde Türk topraklarına yapılan saldırı noktası anında bulunuyor. Silah, hedefe otomatik olarak odaklanarak verilecek komuta ile nokta atışı yapabiliyor.Toprak altına yerleştirilen sensör sayesinde de hem hudut hattına yaklaşan nesneler hem de yer altına kazılacak tüneller tespit edilebiliyor.Hudut birliklerinin güvenliğini de arttıran Kayı Sınır Güvenlik Sistemi ile sınır denetimi elektronik sistemle sağlanmış oluyor,Sistemin tüm Suriye sınır hattına kurulmasının planlandığı bildirildi.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 11:06
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