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Afrin semalarında dikkat çeken görüntü!

Zeytin Dalı Harekatında Mehmetçik'in gözü kulağı olan milli gururumuz yerli İnsansız Hava Araçları(İHA), Afrin'de teröristleri 7/24 takip ediyor. Yerli İHA'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yaptığı esnada çekilen görüntüsü dikkat çekti.

30 Ocak 2018 Salı 18:31
Afrin semalarında dikkat çeken görüntü!

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait savaş uçakları ve topçu birliklerince vuruluyor. Öte yandan yerli İnsansız Hava Aracı Bayraktar TB2 Suriye'nin Afrin bölgesinde uçarken dolunayla birlikte objektiflere takıldı.

Bölgedeki stratejik noktaları ele geçiren TSK ve ÖSO askerleri, Afrin'in merkezine doğru adım adım ilerliyor.

AFRİN'İ İHA'LAR İZLİYOR

Savunma sanayiinde büyük bir atılım yapan Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı'nda da yerli ve milli üretim mühimmat kullanıyor.

Afrin bölgesinde uçan yerli İnsansız Hava Aracı Bayraktar TB2 ise dolunayla birlikte objektiflere yansıyarak kartpostallık bir görüntü oluşturdu.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 18:31
  1. AFRİN
  2. suriye
  3. uzay
  • YozgatlıYozgatlı1 sa önce
    Hamdolsun bu günleri de gördük Allah ordumuza idarecilerimize güç kuvvet versin yeni Zaferler nasip etsin inşaallah
  • rizelirizeli1 sa önce
    maşşallahallah daha iyisini yapmak nasipetsin amin
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