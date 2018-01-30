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İHA'larımız Afrin semalarında görüntülendi

Zeytin Dalı Harekatında Mehmetçik'in gözü kulağı olan milli gururumuz yerli İnsansız Hava Araçları(İHA), Afrin'de teröristleri 7/24 takip ediyor. Yerli İHA'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yaptığı esnada çekilen görüntüsü dikkat çekti.

30 Ocak 2018 Salı 07:14
İHA'larımız Afrin semalarında görüntülendi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait savaş uçakları ve topçu birliklerince vuruluyor. Öte yandan yerli İnsansız Hava Aracı Bayraktar TB2 Suriye'nin Afrin bölgesinde uçarken dolunayla birlikte objektiflere takıldı.

Bölgedeki stratejik noktaları ele geçiren TSK ve ÖSO askerleri, Afrin'in merkezine doğru adım adım ilerliyor.

AFRİN'İ İHA'LAR İZLİYOR

Savunma sanayiinde büyük bir atılım yapan Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı'nda da yerli ve milli üretim mühimmat kullanıyor.

Afrin bölgesinde uçan yerli İnsansız Hava Aracı Bayraktar TB2 ise dolunayla birlikte objektiflere yansıyarak kartpostallık bir görüntü oluşturdu.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 07:14
  1. Zeytin Dalı Harekatı
  2. SİHA
  3. Afrin
  4. İHA
  • BomBomHüseyinBomBomHüseyin1 sa önce
    Gecenlerde izledim, iha görüntüledi mola veren pkk`lilerin yerini bildirdi. Sonrasi F-16 ve büyük bir cukur, yallah cehenneme....o ne güzel bir haber ve görüntüydü. Allah Mehmedi, Bayragi ve Türk milletini korusun.
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