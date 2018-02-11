Kahraman şehitlerimizin kimlikleri belli oldu
Zeytin Dalı Harekatı'nın 22. gününde şehadet haberleri üst üste geldi. Şehit olan Kahraman askerlerimizin memleketleri ve kimlikleri belli oldu.11 Şubat 2018 Pazar 07:02
Zeytin Dalı Harekatı'nın 22. gününde, düşen Atak helikopterinde şehit olan 2 asker ile birlikte şehit sayısı 11'e yükseldi, 11 asker de yaralandı.
Operasyonlarda, PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ mensubu en az 39 teröristin de etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği aktarıldı.
Afrin'de şehit düşen kahraman askerlerimizin kimlikleri ve memleketleri belli oldu.
Şehit Hamza Karacaoğlu (Giresun)
Şehit Serdar Ege (Eskişehir)
Şehit Koray Karaca (Kırşehir)
Şehit Hasan Kuş (Mersin)
Şehit Burak Akalın (Samsun)
Şehit Halis Koca (Adana)
Şehit Enes Sarıaslan (Gaziantep)
Şehit Oğuzcan Ekiz (Hatay)
Şehit Mehmet İlker Karaman (İzmir)
Şehit Hüseyin Şahin (Samsun)
Şehit Erdem Mut (Kırıkkale)
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