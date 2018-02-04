Afrin şehitleri dualarla anıldı

Küçükçekmece Belediyesi’nin Cuma namazı sonrası Cennet Yavuz Selim Camii’nde okuttuğu mevlit programına, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’in yanı sıra ilçe protokolü de katıldı.

İlçe Müftüsü Mustafa Temel, şehit düşen askerlerin ruhu için dua ederken, harekatın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi de okundu. Mevlide vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

“ŞEHİTLERİMİZİN RUHU ŞAD OLSUN”

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, vatandaşlara teşekkür ederek, “Amacımız ordumuza, askerlerimize bir nebzede olsa moral vermek, onlara dua etmek, şehit düşen şehitlerimizin ruhunu şad etmek. Rabbim Afrin’de çarpışan yiğitlerimize güç kuvvet versin. Şehit düşen askerlerimizin ruhu şad olsun. Türkiye Cumhuriyeti evlatları olarak onlara minnettarız” diye konuştu.

Mevlit sonunda vatandaşlara Küçükçekmece Belediyesi tarafından pilav ve ayran ikram edildi.