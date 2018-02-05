Afrin şehidinin Fırat Kalkanı şehidinin arkadaşı olduğu ortaya çıktı

Afrin’i PKK/YPG’li teröristlerden temizlemek için sürdürülen Zeytin Dalı harekâtında teröristlere her gün ağır darbe vuruluyor. Burseya Dağı başta olmak üzere bir çok kritik nokta terörist unsurlardan tamamen temizlendi. Harekât sırasında sivillerin zarar görmemesi için azami özen gösteriliyor. Planlı operasyon devam ederken, önceki gün PKK/YPG’li teröristlerin hain saldırısında TSK’ya ait bir tank isabet aldı. Bu saldırıda Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu, beş kahraman arkadaşıyla birlikte şehit oldu.

Teğmen Çubukçu’nun, Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında Suriye’nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla yaşanan çatışmada 2017 Şubat’ta şehit olan Piyade Teğmen Furkan Yayla ile devre arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Furkan Yayla için 13 Şubat 2017’de memleketi Giresun’un Görele ilçesindeki cenaze törenine katılanlar arasında Muhammed Cihangir Çubukçu da vardı.

Anne Hülya Yayla oğlunun cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekerken ona destek olanlardan biri de Teğmen Çubukçu’ydu. Acı tesadüf yürekleri dağlarken şehit Çubukçu’nun İzmir’de yaşayan babası Mehmet Çubukçu, annesi Yasemin Çubukçu ve kız kardeşi Ayşe Ceren Çubukçu, dün Kilis’e gitti. Ailenin yapılacak DNA testinden sonra cenazeyi alacağı belirtilirken, şehidin memleketi Şanlıurfa’da toprağa verileceği öğrenildi.

İKİ ASKER İÇİN TÖREN

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit düşen 2 asker için ilk tören, dün sabah Gaziantep’te düzenlendi.

Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan alınan Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu (28) ve Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın (25) naaşları, askeri kortej eşliğinde Gaziantep Havalimanı’na götürüldü. Törenin ardından, şehitlerin cenazeleri Hava Kuvvetleri’ne ait uçakla memleketleri Elazığ ve Isparta’ya uğurlandı.

‘DÖNDÜĞÜNDE NİŞAN YÜZÜĞÜ TAKACAKTI’

Tanka yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu, memleketi Elazığ’da defnedildi. Mevlana Camii’nde yapılan cenaze törenine, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin babası Murat Metin ve annesi Fevziye Gürsu gözyaşlarına hâkim olamazken, sözlüsü Duygu da güçlükle ayakta durdu. Gürsu’nun naaşı, 8. Kolordu Komutanlığı Şehitliği’nde toprağa verildi. Arkadaşı Tevfik Erol, “Afrin’e gideceği için gururluydu. Şehit olan arkadaşları için çok üzülmüştü. Evlilik hazırlığı içindeydi. Döndüğünde nişan yüzüğü takılacaktı fakat şehit oldu” dedi.

Afrin’de Türk tankına düzenlenen saldırıda şehit olan Fevzi Gürsu, Elazığ’da binlerce kişinin katıldığı törenle uğurlandı.