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Afrin şehidinin duygulandıran vasiyeti ortaya çıktı

Afrin'de bölücü terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın duygulandıran vasiyeti ortaya çıktı.

11 Şubat 2018 Pazar 10:44
Afrin şehidinin duygulandıran vasiyeti ortaya çıktı

Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın duygulandıran vasiyeti ortaya çıktı.

Vasiyetinde ailesinden helallik isteyen Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar Safranbolu'ya defnedilmek istediğini yazdı. 

İHA'nın haberine göre, 7 Şubat 2018 tarihinde Suriye'nin Afrin bölgesinde hain teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın, tim komutanı olan ve aynı saldırıda yaralanarak tedavi altına alınan silah arkadaşına verdiği 10 Ocak 2018 tarihli mektubu ortaya çıktı.

Şehit mektubunda "Kardeşim senden ricamdır, bana bir şey olana kadar sende saklı kalsın. Kardeşim bu savaş haç ile hilalin, imanla inkarın, hak ile batılı, küfür ve tevhidin savaşıdır. O yüzden anneme, babama, kardeşime, Nur'a söyleyin üzülmesinler kesinlikle, hayatlarının geri kalanını rahat geçirsinler. Anneme o istediği evi alsınlar. Dua etsin arada bir. Üzülmekle hayatını bitirmesin. Babam da, Beyza da haklarını helal etsin üzülmesinler. Nur'a söyleyin ben ona doyamadım. Ama eğer gidersem hakkını helal etsin. Üzülmesin, öbür tarafta birbirimize kavuşacağız İnşallah. Beraber planladığımız gezilecek yerleri gezsin, benim yasımı tutmakla ömür geçirmesin. Aileme iyi baksın. Beni Safranbolu'ya gömsünler kardeşim. Babamlara söyleyin devletin bağladığı aylığın yüzde 10'unu yine Zehra teyzenin oraya versinler. Hakkınızı helal edin" yazdı. 

Şehidin yazdığı mektup herkesi duygulandırırken, vasiyet arkadaşları tarafından çerçeveletildi.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 10:44
  1. Zeytin Dalı harekatı
  2. Afrin
  3. Ömer Bilal Akpınar

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