Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Afrin şehidinin acı haberi baba evine ulaştı

Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan’ın acı haberi Ümraniye’deki baba ocağına ulaştı.

28 Ocak 2018 Pazar 03:08
Afrin şehidinin acı haberi baba evine ulaştı

İHA-Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen iki askerden biri olan Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan’ın Ümraniye’de bulunan baba ocağına acı haber ulaştı. Acı haberin ardından yakınları ve komşuları şehidin evine akın etti. Binanın önünde bir ambulans da hazır bekletilirken, şehidin evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 03:08
  1. afrin
  2. şehit
  3. ümraniye
  4. Zeytin Dalı Harekatı
  5. Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Başkanı Trump Kabil'deki terör saldırısını kınadı
    1. ABD Başkanı Trump Kabil'deki terör..
    2. Eyfel Kulesi'nin ışıkları Afganistan..
    3. Afrin şehidinin acı haberi baba evine..
    4. Dünyaya bir damla hayat
    5. Konyaspor'dan yılın bombası Armin Hodzic
    6. Asrın vurgunu! Yarım milyar dolarlık...
    7. Tuzla'da Türkan-Ömer Okan Camisi,..
    8. Yıllar sonra sahalara geri döndü! İşte..
    9. Vagner Love'dan sürpriz açıklama!
    10. Önce takımdan ayrıldı! Sonra tekrar..
    11. HDP'li Kürkçü yine şaşırtmadı.....
    12. Aşağıya baktıklarında öyle bir şeyle..
    13. Galatasaray'ın yıldızına şok protesto!..
    14. Vagner Love'de flaş gelişme! 'Sözleşme..
    15. Galatasaray, Osmanlıspor'un yıldızına..
    16. Adana'da polis aracına saldırı
    17. Kadıköy’de zincirleme trafik kazası: 6..
    18. Sokak ortasında pompalı dehşeti! 1 ölü
    19. Harçlığını az bulan evlat babasının..
    20. Sanatçılara Afrin çağrısı: Meydana inin
    'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü böyle çıldırdı
    'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü böyle çıldırdı
    İran'dan Afrin açıklaması: Türkiye ABD'nin...
    İran'dan Afrin açıklaması: Türkiye ABD'nin...
    MİT sahaya indi! Av başladı
    MİT sahaya indi! Av başladı
    Çocuğu hakkında yakalama kararı verilen Haşim Kılıç'tan ilk açıklama
    Çocuğu hakkında yakalama kararı verilen Haşim Kılıç'tan ilk açıklama
    Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı
    Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...
    12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...
    Peşmerge Türk askerinin karşısına çıkacak mı ?
    Peşmerge Türk askerinin karşısına çıkacak mı ?