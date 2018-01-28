Afrin şehidini eşi böyle karşıladı!

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Fatih Mehmathan'ın cenazesi saat 09.45 sıralarında askeri bir uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirildi.

İHA'nın haberine göre, şehidin cenazesini havalimanında babası Mehmet, annesi Nihal ve eşi Gamze Mehmethan ile çok sayıda vatandaş karşıladı. Cenazesi askeri uçaktan indirilen Fatih Mehmethan'ın tabutu askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Bu sırada bazı yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

Şehidin cenazesi daha sonra konvoy eşliğinde gasilhaneye götürüldü.

ŞEHİT EŞİNİ ASKERİ ÜNİFORMAYLA KARŞILADI

Sabah saatlerinde uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesini ailesi karşıladı. Konvoy eşliğinde Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nın gasilhanesine getirilen şehidi, 4 aylık eşi Gamze Mehmethan giydiği askeri üniforma ile karşıladı ve "Kalk da bana gel" diye seslendi. Gamze Mehmethan bu sözlerin ardından eşinin tabutunun başında gözyaşlarına boğuldu.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Henüz 4 aylık evli olan Fatih Mehmethan'ın cenazesi bugün ikindi vakti Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde düzenlenecek cenaze namazının ardından Kocatepe Şehitliği'nde toprağa verilecek.