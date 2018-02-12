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Afrin şehidine vefasızlık! 22 Ocak'ta şehit oldu, 23 Ocak'ta...

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda 22 Ocak'ta şehit olan Musa Özalkan'a bağlanacak emekli ikramiyesi ve arabasına 23 Ocak'ta haciz talebinde bulunuldu.

12 Şubat 2018 Pazartesi 10:46
Afrin şehidine vefasızlık! 22 Ocak'ta şehit oldu, 23 Ocak'ta...

22 Ocak'ta çatışmada hayatını kaybeden Özalkan'a bundan bir gün sonra haciz geldi. Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, 2009'da bir çiftin arabasına çarptı. Kasko olmadığı için karşı tarafın arabasının tamiratını cebinden kendisi ödeyerek yaptırdı.

Kaza yargıya taşındı ve Musa Özalkan'a 109 bin lira tazminat çıkarıldı. "50 bin lira olsa, kredi çeker, borç bulurum, öderim. Bu parayı ödeyemem" deyince maaşına da 2016 yılında haciz konuldu. Maaşa haciz konunca da kredi çekme ihtimali ortadan kalktı. 17 Ocak 2018'de maaşından 21. taksit kesildi. Karşı tarafa 18.838 lira ödeme yaptı.

VEFATI ÖĞRENİNCE HAREKETE GEÇTİLER

Karşı tarafın avukatı 22 Ocak'ta Musa'nın hayatını kaybettiğini öğrendikten bir gün sonra harekete geçti. 23 Ocak'ta Yozgat Yerköy İcra Dairesi'ne müracaat etti. Askerin hem emekli ikramiyesine hem de aracına haciz konulmasını şu ifadelerle talep etti:

“Esas numarasını bildirmiş olduğum dosya borçlunun sistem üzerinden emekli ikramiyesi alacağına ve araç sorgusunun yapılarak çıkacak olan araç üzerine haciz şerhi konulmasını talep ederim. 23.01.2018. ”

Yerköy İcra Dairesi, esas borç tutarı olan 89 bin 327 lira karşılığında emekli ikramiyesine üzerine haciz kararı aldı. Yine Musa Özalkan'ın adını kayıtlı çıkan araca da haciz şerhi düşüldü.

AĞABEYİ PARA TOPLAYIP BORCU ÖDEDİ

Ağabey Necip Özalkan, cep telefonunda haciz SMS'ini görünce 55 bin lira para topladı. 8 Şubat günü çiftle buluşup parayı verdi. Karşılığından da yazılı evrak imzaladılar ve dosya nedeniyle Musa Özalkan'ın arabası ve emekli ikramiyesi üzerine konulan haczin kaldırılmasına onay verdiler. Aile, Musa'nın maaşından kesilen 18 bin liranın da kendilerine verilmediğini, avukatta olduğunu bildirdi.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 10:46
  1. Musa Özalkan
  2. afrin şehidi

YORUM YAZ

  • Emre sağlamEmre sağlam3 dk önce
    Allah sızlar kan emici sistem sen o arabanı sürüyorsan onun sayesinde sürüyorsun o yollarda be pislik sistem
  • Salih Özdamar Salih Özdamar 4 dk önce
    Memleketimiz muazzam bir şekilde ilerlerken, maalesef adalet sistemi yerlerde sürünüyor. Böyle haberleri okumak insanlarda infiale sebep olur diye, yayımlamamanız gerekirken sizlerde sitenizde yayınlıyorsunuz. Lütfen! Herkes işini yaparken, işine yoğunlaşsın.
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