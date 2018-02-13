Afrin şehidine icra gönderen avukata bir şok daha!
Afrin şehidi Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'a şehadet olmasının hemen ardından icra yenilemesi yapan avukat Emine Gün'ün bürosunun camları kırıldı.13 Şubat 2018 Salı 15:30
Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın şehadet haberinin ardından alacaklarının tahsisi için icra yenilemesi yapan Avukat Emine Gün'ün avukatlık bürosunun camları yoldan geçen engelli olduğu öne sürülen H.A.S tarafından kırıldı. Olay sonrası olası bir taşkınlığın önüne geçmek için avukatın bürosunun önünde geniş güvenlik önlemi alındı.
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