Afrin şehidine icra gönderen avukata bir şok daha!

Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın şehadet haberinin ardından alacaklarının tahsisi için icra yenilemesi yapan Avukat Emine Gün'ün avukatlık bürosunun camları yoldan geçen engelli olduğu öne sürülen H.A.S tarafından kırıldı. Olay sonrası olası bir taşkınlığın önüne geçmek için avukatın bürosunun önünde geniş güvenlik önlemi alındı.





