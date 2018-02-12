Afrin şehidine haciz davası açan avukat konuştu

Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nın ilk şehidi Musa Özalkan, 2009’da karıştığı trafik kazasından dolayı 109 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu.

Özalkan 22 Ocak günü şehit oldu. Alacaklısı S.S. ve Z.S. çifti tahsilat için harekete geçti ve Astsubay Musa Özalkan’ın, şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep etti.

ADALET BAKANLIĞI AVUKAT HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Söz konusu olayın basın organlarında yer almasının ardından Adalet Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit olan Musa Özalkan hakkında haciz işlemi başlatıldığına yönelik yer alan haberlerin ardından gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmıştır.” dedi.

Bakanlık açıklamasının devamında şunlara yer verdi: “Bu kapsamda, şehit olduğunu bildiği halde Özalkan'ın şehit düşmesinden bir gün sonra emekli ikramiye alacağı ve araç üzerine haciz konulmasını talep eden Yozgat Barosuna kayıtlı Avukat Emine Gün hakkında İcra ve İflas Kanunu'nun 53 ve 82/9. maddeleri uyarınca Adalet Bakanlığı tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, haciz işlemiyle ilgili icra müdürlüğü personeli hakkında da inceleme başlatılmıştır.”

DAVACI ÇİFT TALEP ETTİ

Davacı çiftin avukatı Emine Gün de bugün Yozgat’ta gazetecilere yaptığı açıklamada, icra yenilemesinin, davacı çiftin talebi üzerine yapıldığını kendisi ile ilgili bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Avukat Gün, şöyle konuştu: “Daha önceden tanıdığımız Musa Özalkan’ın şehit olması bizim de ciğerimizi yaktı. Biz dosyada Musa Özalkan’ı çok önceden tanıyoruz. 2009'da bir trafik kazasından kaynaklı 2 müvekkilimin yararlanmasından dolayı maddi manevi tazminat davası gerçekleşti. Dava sonucunda icra takibi başlatıldı. Şehit olmadan önce maşına ve aracına haciz konulmuştu. Kendisi dosya borcunu şehit olmadan önce ödeyeceği yönünde bizimle diyalog içerisindeydi. Fakat bu talihsizlik gerçekleştikten sonrasında ben dosyadan herhangi bir para tahsilatı yapmadım. Haciz işlemlerinin taleplerinin yenilenmesi müvekkilimizle alakalıdır. Müvekkillerimin talebi doğrultusunda yenileme yapılmıştır.”

Şehide haciz davası açan avukat konuştu

Avukat Emine Gün, daha sonra şehit ailesi ile müvekkillerinin birbirleriyle görüştüğünü ve şehit ailesinin borcu kapattığını anlatarak, “Avukatlık ücreti için de 5 bin lira ödeme yapılmıştı. Ben almadım müvekkilime bu ücretin şehit ailesine gönderilmesini söyledim. Onlar da şehit ailesiyle görüştüğünde onu kabul etmediklerini öğrendim.” dedi.

"18 BİN LİRA VEKALET ÜCRETLERİDİR"

Musa Özalkan'ın şehit olmasından sonra müvekkilleri olan ailenin icra takibini yenilemek istediğinden bunun yapmaması durumunda, görevi kötüye kullanma olacağını dile getiren Gün, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dosyada mevcut hacizler vardı. Müvekkilim hak kaybına uğramamak kaydıyla alacağını nasıl alacağını yönünde talepte bulununca haciz talepleri yenilendi. Ama zaten vardı. Sadece yenilemesi yapıldı. Maaş haczi kesinti olarak dosya bugüne kadar geldi. Yine söylüyorum şahsım olarak ben şehit olmasından sonra bana ödenen parayı da tekrar iade ettim. Benim para almışlığım söz konusu değildir. 18 bin daha önce kesilen paralar kanuni vekalet ücretleridir.”

AVUKAT, ALDIĞI 18 BİN LİRA ÜCRETİ MEHMETÇİK VAKFINA BAĞIŞLADI

Avukat Emine Gün bu açıklamalarının ardından internet bankacılığı üzerinden 18 bin lirayı şehit Astsubay Musa Özalkan adına Mehmetçik Vakfı’na bağışlayarak, makbuzunu basın mensuplarıyla paylaştı.