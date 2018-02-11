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Afrin şehidinden duygulandıran vasiyet!

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun ağabeyine bıraktığı vasiyeti duygulandırdı

11 Şubat 2018 Pazar 13:41
Afrin şehidinden duygulandıran vasiyet!

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun vasiyeti duygulandırdı.

"OLUR DA ŞEHADET NASİP OLURSA ANAMI BABAMI HACCA GÖNDER"

Şehidin ağabeyi Selahattin Pamukçu, sözleşmeli er başvurusu kabul edildiğinde kardeşinin evin içinde sevinçten halay çektiğini söyledi.

Kardeşinin baştan beri şehit olma arzusuyla yanıp tutuştuğunu anlatan Pamukçu, Sergen'in şehit olmadan 4 gün önce kendisine mesaj gönderdiğini ve mesajda "Ağabey, olur da şehadet nasip olursa diye bildiriyorum. Devletimiz sigorta karşılığında ailemize yüklü miktarda tazminat veriyor. Bu parayla annemi babamı hacca gönder, babamın borcunu kapat, sen de evlen helali hoş olsun." ifadelerini kullandığını belirtti.

Şehit ağabeyi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kardeşim şehadet şerbetini içti, şerefliyiz, gururluyuz. Bir kez daha gurur duydum kardeşimle. İçimiz yanıyor ama vatan sağ olsun. Kafirlere, münafıklara karşı başımız dik durmaya devam edeceğiz. Allah için cihat eden kardeşlerimizden razı olsun."

Şehit kardeşinin ince düşünen ve insanlara ikram etmeyi seven bir insan olduğunu anlatan Selahattin Pamukçu, annesiyle bir konuşmasında, kimse tedirginlik yaşamasın diye yerlerinin çok iyi olduğunu belirterek "Biz çok iyiyiz. Allah devletimizden razı olsun" dediğini belirtti.

Bu vatan için bedel ödediklerini ve ödemeye devam edeceklerini ifade eden ağabey Pamukçu, şunları söyledi:

"Biz bu vatan için bedel ödedik, ödemeye de devam edeceğiz. Elhamdülillah Allah'ım kardeşim için şehitlik makamını uygun gördü. Biz de gereken her şeyi yapmaya hazırız. Yapmaya da namus ve şeref sözü veriyoruz. Allah ordumuzdan, milletimizden razı olsun."

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 13:41
  1. Sergen Pamukçu

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