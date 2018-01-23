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Afrin şehidimizin o konuşması
Afrin'e düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Üstteğmen Oğuz Kaan Usta'nın 30 Ağustos'ta yaptığı işte o konuşma...
23 Ocak 2018 Salı 17:11
Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 17:11
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Piyade Üstteğmen Oğuz Kaan Usta
Ad Soyad
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