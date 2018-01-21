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Afrin propagandasına geçit yok!

Ankara, Van, Diyarbakır, Mardin ve Muş Cumhuriyet Başsavcılıkları, TSK'nın yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili, sosyal medyada PKK lehine propaganda yapan ve gerçek dışı bilgi paylaşanlara yönelik soruşturma başlattı.

21 Ocak 2018 Pazar 14:48
Afrin propagandasına geçit yok!

TSK'nın, hudut güvenliği ve  bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı  Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından, sosyal medya hesaplarından terör örgütleri  lehine propaganda yapanlar takibe alındı.

FOTOĞRAFLARA İNCELEME

Ankara, Van, Diyarbakır, Mardin ve Muş Cumhuriyet Başsavcılıklarının  yaptığı çalışmaların ardından terör ve terör örgütleri lehine paylaşımlarda  bulunanlar ile harekatla ilgili gerçek dışı bilgileri aktaranlara yönelik  soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıklar, Afrin'de çekildiği ileri sürülen ve gerçeği  yansıtmayan fotoğraf paylaşımlarını da incelemeye aldı.

Van Erciş Cumhuriyet Başsavcılığının Zeytin Dalı Harekatına yönelik  sosyal medyada başlatılan kirli propagandada kullanılan ve 2016'da çekilen yaralı  çocuk fotoğrafı paylaşımı da başsavcılıkların yürüttükleri soruşturma arasında  yer aldı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca bir kişi hakkında gözaltı kararı  verildi.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında ise bir  kişi gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 14:48
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