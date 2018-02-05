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Afrin planı deşifre oldu!

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak bugünkü yazısında Afrin Harekatı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

05 Şubat 2018 Pazartesi 15:59
Afrin planı deşifre oldu!

İşte Dilipak'ın söz konusu yazısı:

CHP kongresi tamamlandı. Kılıçdaroğlu açık ara yeniden genel başkan. Yani sonuç şu: Aynı hamam, aynı tas.

CHP Kılıçdaroğlu’na, Kılıçdaroğlu CHP’ye yakışıyor. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. CHP ana muhalefete yakışmıyor, Türkiye’ye yakışmıyor. Yani CHP cephesinde yeni bir durum yok. Mustafa Kemal yeniden dirilse gelse, Kılıçdaroğlu’nu genel başkan seçen ekip Mustafa Kemal’e mi, yoksa Demirtaş’a mı oy verir, bundan emin olmayan bir kesim de var bu partide. Ha! Bu arada dirilmesine gerek yok, zaten o yaşıyor. Haydar Baş’a göre gecelerini zikirle, gündüzleri de ordunun başında Afrin’de cephede geçiriyor!

Afrin’de akıllarında parti hazırlıyorlardı. Askerlerimizi tuzağa düşürecekler ve şenlik yapacaklardı. “Türkiye’yi yenilgiye uğrattık” diye akıllarında kampanya yapacaklardı. Tabi bunun iç siyasette de bir karşılığı olacaktı. Muhalefet boş durmayacaktı, FETÖ de destek verecekti bu kampanyaya.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 15:59
  1. Afrin
  2. Abdurrahman Dilipak

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  • Alparslan Alparslan 1 sa önce
    Chp de cok ilginç olaylar oluyor.CHP sanki işgal altında.Kılıçdaroğlu nerede terörist sevicisi, Türkiye düşmanı varsa PKK, PYD, CHKPC, FETÖ kim bilir başka kimleri CHP'de topluyor.Sanki Kılıçdaroğlu şimdi gizli ve yakinda bütün Teröristlerin ve Terörist sevicilerin yeni Lideri olacak gibi. Malesef görünen Köy kılavuz istemez.
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