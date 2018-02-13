Afrin operasyonunu protesto hazırlığına 40 gözaltı

Erzurum'da düzenlenen operasyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto amaçlı eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla aralarında DBP Erzurum İl Başkanı Muhlis Kırmacı ve HDP Erzurum İl Başkanı Muammer Duman ile çok sayıda ilçe yöneticisinin de olduğu 40 kişi gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto amaçlı eylemler yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kent merkezi ile Hınıs, Tekman, Karayazı, Karaçoban ve Köprüköy ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, HDP Erzurum İl Başkanı Muammer Duman, DBP Erzurum İl Başkanı Muhlis Kırmacı ile bu partilerin il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında olduğu 40 zanlıyı gözaltına aldı.

Bu kişilerin bulundukları yerlerde yapılan aramalarda ise 5 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Zanlılar, ifade işlemleri için Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.