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'Afrin operasyonunu engelleyecek güç yok'

Türkiye'nin olası Afrin operasyonu yabancı basının da gündeminde yer alıyor. ABD basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bize düşen bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır" sözlerini manşetlerine taşıdı.

16 Ocak 2018 Salı 15:48
'Afrin operasyonunu engelleyecek güç yok'

ABD basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "YPG ordusu"yla ilgili "bize düşen bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır" sözlerini manşetlerine taşıdı. Suriye'de kurulmak istenen "sınır güvenlik gücü"ne ilişkin haberlere yer verildi.

İngiliz The Times gazetesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin operasyonuyla ilgili "harekat her an başlayabilir" açıklamasını değerlendirdi. Gazetenin başyazısında Türkiye'nin Suriye'de ateşle oynadığı yorumunda bulunuldu.

Operasyonun gerçekleşmesi halinde Türkiye ve ABD'nin karşı karşıya gelebileceği uyarısı yapıldı. Yazıda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye asker göndermeden önce bir daha düşünmeli" denildi.

'Afrin'de iki müttefik karşı karşıya gelecek!'

Haberde, "Türkiye, Ortadoğu'daki amaçlarını gerçekleştirmek istiyorsa müttefiklerinin güvenini tazelemesinin daha çok başarı getireceği" iddia edildi.

Alman "Nürnberger Zeitung"un yorumu da dikkat çekici. Gazete, Türkiye'nin askeri operasyonunun başarıyla sonuçlanmasının, Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti oluşturma rüyasının sonu anlamına geleceğini yazdı.

"Türkiye'nin aynı Kobani'de olduğu gibi Afrin'den de kolay kolay çekilmeyeceği şüphesi doğuyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

Yine alman gazetesi Frankfurter Rundschau'da, "Suriye'de savaşın tırmanma tehlikesi” başlıklı bir makale yayımlandı. Makalede, operasyonun Türkiye ile ABD'nin ilişkilerini kalıcı olarak bozacağı savunuldu.

"Bölgedeki savaşa dolaylı olarak dahil olan güçler görüşme masasına oturmadıkları sürece bölgede savaş devam edecektir. Göründüğü kadarıyla bu durum daha yıllarca böyle devam edebilir" yorumu yapıldı.

Olası Afrin operasyonu Rus basınında da geniş yer buldu. Kommersant gazetesi, Türkiye'nin Afrin'e bir operasyon düzenlemesinin kesin olduğunu yazdı. Operasyonu önleyecek bir gücün bulunmadığı yorumunu yaptı. Operasyonun kapsamı ve maliyeti hakkında soru işaretleri bulunduğu belirtildi.

NTV

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 15:48
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • aliali23 dk önce
    فاما عاد فاستكبروا فى الارض وقالوا من اشد منا قوة اولم يعلموا ان الله الذى خلقهم اشد منهم قوةز ayetın anlamı ad kavmı bizden kim göçlüdür dedıler onlar bilmiyorlaki onları yaratan allah onlardan daha göçlüdür. türkiyedeallahı unutmuş aynen ad kavmı düyaya meydan okuyor.allah fetoyu pkkyı ırkçileri kahr etsın.fusilet suresi 15
  • MüslimMüslim50 dk önce
    Allah’tan başka güç yok
  • Cümle çok iddialıCümle çok iddialı57 dk önce
    Sanki bu batağa bizi çekmek istiyorlar.Sonunda bir kürt türk savaşına dönüşecek gibi
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp1 sa önce
    Tek düzeltme : Terör örgütü / ordusu denen Kürt değil Yahudidir . . . ve dikkatli olmak gerek çünkü arkalarında ABD ve İsrailin gönderdiği ağır silahlar var . . . Hayırlı ola . . .
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