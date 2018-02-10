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Afrin operasyonundan acı haber: Şehitler var

Yürekleri dağlayan haberler gelmeye devam ediyor. Uluslararası kanunlardan doğan haklarımız neticesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nda 5 askerimiz şehit düştü.

10 Şubat 2018 Cumartesi 19:51
Afrin operasyonundan acı haber: Şehitler var

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

İKİNCİ AÇIKLAMA: 2 ŞEHİT 4 YARALI

TSK'nın yaptığı açıklama şu şekilde;

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 11 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 19:51
  1. afrin operasyon
  2. TSK

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  • UnalUnal43 dk önce
    İhtiyaç varsa devlet cagirsin gelelim şehit olmaya
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