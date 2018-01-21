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Afrin operasyonundaki kahramanlar namaza durdu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e ilerleyen zırhlı birliklerin namaz kılmak için durduğu an görüntülendi.

21 Ocak 2018 Pazar 12:52
Afrin operasyonundaki kahramanlar namaza durdu

Afrin'de terör örgütlerinin yuvaları TSK'nın operasyonlarıyla yerle bir oldu. Teröristlerin barınak, sığınak, bina ve silahlarının hedef alındığı operasyonda, hedefler tam isabetle vuruldu.

 İLK NAMAZ

Hava operasyonlarının ardından, kara operasyonları da başladı. Zeytin Dalı Harekatı'nda ilerleyen Türk askerleri, kendilerinin ve tanklarının emniyetini alarak bölgede ilk namazlarını kıldı.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 12:52
  1. afrin operasyon
  2. namaz
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 26 dk önce
    Rabbim sizi korusunRabbim yar ve yardımcınız olsunRabbim sizi muzaffer eylesin...Dualarımız sizinle....
  • EoEo39 dk önce
    ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN,
  • EoEo39 dk önce
    ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN,
  • Kadir bashoruz Kadir bashoruz 40 dk önce
    Allahim kilacaginiz namazi kabul eysin kazaniz mubarek olsun. İmaminiz hzpeygamberimiz olsun allah yardimciniz olsin
  • vatandaşvatandaş43 dk önce
    Arka safta başı açık bir bayan mı var? Birincisi baş açık bayan namaz kılamadığı gibi erkeklerle de aynı safta duramaz. Sanki bana bayan gibi geldi.
  • Abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin..Abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin..45 dk önce
    hangi saatlerde namaza duracagimizi bildirin de düsman saldirmasin!... Allah(CC) akil-fiikir versin.. amin..
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