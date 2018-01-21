Afrin operasyonundaki kahramanlar namaza durdu

Afrin'de terör örgütlerinin yuvaları TSK'nın operasyonlarıyla yerle bir oldu. Teröristlerin barınak, sığınak, bina ve silahlarının hedef alındığı operasyonda, hedefler tam isabetle vuruldu.

İLK NAMAZ

Hava operasyonlarının ardından, kara operasyonları da başladı. Zeytin Dalı Harekatı'nda ilerleyen Türk askerleri, kendilerinin ve tanklarının emniyetini alarak bölgede ilk namazlarını kıldı.