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Afrin operasyonunda yakalanan teröristlerin sonu ne oldu?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör gruplarına yönelik olarak başlattığı operasyonlarda yakalanan YPG’li teröristler Türkiye'ye getirildi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 08:11
Afrin operasyonunda yakalanan teröristlerin sonu ne oldu?

Harekatın ilk safhasında yakalanan ve gözaltına alınan 10 terörist, Hatay'da gözaltında tutuluyor. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı bu militanlarla ilgili 'terör örgütü üyesi' olmak suçundan soruşturma başlattı. Şahısların güvenlik birimlerindeki sorguları devam ediyor. Aynı şekilde Kilis'in Gülbaba köyü civarındaki operasyonlarda yakalanan bir terörist de Kilis'e götürüldü. Bu kişinin işlemleri de Kilis Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor. Özgür SuriyeOrdusu birlikleri yakaladıkları YPG veya DAEŞ’lı teröristleri Türkiye'nin sınır birliklerine teslim ediyor. Sınır birlikleri de bu şahısları terör soruşturması yapmakla yetkili en yakın il Başsavcılığına sevk ediyor.

Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 12 ve 13 maddeleri gereğince bu maddelerde yazılı suçları işleyenler Türk vatandaşı olsun veya olmasın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yargılanıyor. Türkiye PYD ve YPG'yi de PKK gibi terör örgütü olarak görüyor ve yakalanan üyeleri Terörle Mücadele Kanunu uyarınca cezalandırılıyor...

Milliyet.com.tr

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 08:11
  1. terörist
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