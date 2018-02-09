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Afrin operasyonunda sıcak gelişme! Hulusi Akar...

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Kuvvet Komutanları ile beraber Zeytin Dalı Harekâtını havadan denetledi.

09 Şubat 2018 Cuma 14:13
Afrin operasyonunda sıcak gelişme! Hulusi Akar...

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Kuvvet Komutanları ile birlikte Zeytin Dalı Harekâtını havadan denetledi.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ile birlikte, 'Havadan İhbar Kontrol Uçağı'ndan Suriye kuzeyinde başarı ile sürdürülen harekâtı denetlemiştir" ifadeleri kullanıldı.

JANDARMA GENEL KOMUTANI KİLİS’TE

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberinde rütbeli askerle Kilis’e geldi. Helikopterle Gülbaba Hudut Taburu’na inen Orgeneral Çetin’i, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil ile askeri yetkililer karşıladı. Orgeneral Çetin, temasları kapsamında, Kilis Valiliği’ni ziyaret etti. Valilikte, çocuklar tarafından zeytin dalları ile karşılanan Orgeneral Çetin, Vali Mehmet Tekinarslan ile basına kapalı görüşme yaptı.Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, valilik ziyaretinin ardından Vali Tekinarslan ve Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile birlikte yürüyerek, Kara Kadı Camii’ne geçip, burada cuma namazı kıldı.

Orgeneral Çetin’in, ’Zeytin Dalı Harekatı’na katılan personeli denetleyip, incelemelerde bulunacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 14:13
  1. Zeytin Dalı harekatı
  2. afrin operasyon
  3. Hulusi Akar

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