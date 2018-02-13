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Afrin'in Ömer Simo köyü terör örgütünden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Ömer Simo köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi.

13 Şubat 2018 Salı 12:29
Afrin'in Ömer Simo köyü terör örgütünden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeyindeki Ömer Simo köyünü teröristlerden temizledi.

AFRİN'İN KUZEYİNDEKİ KÖY TEMİZLENDİ

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Ömer Simo köyünü PYD/PKK'dan kurtardı.

52 NOKTA TERÖR ÖRGÜTÜNDEN TEMİZLENDİ

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 34'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 14'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 52 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz ve Ömer Simo köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde , Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Muhammediye köyleri ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi'ni; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 12:29
  1. Afrin
  2. Zeytin Dalı harekatı
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri
  4. Özgür Suriye Ordusu

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