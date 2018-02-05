Afrin operasyonunda şehit düşen Karaca Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi

Gaziantep'ten askeri uçakla Muş Hava Meydan Komutanlığına getirilen Şehit Uzman Çavuş Fırat Karaca'nın naaşı, ilk olarak Yeşilyurt Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Şehit yakınlarının Kürtçe ağıtlar yaktığı helallik alma esnasında şehidin bazı yakınları ise fenalık geçirdi. Şehidin akciğer kanseri olan annesi Ziyamet Karaca, sedye üzerinde tabutun yanına getirildi.

Burada alınan helallikten sonra Şehit Uzman Çavuş Fırat Karaca için cenaze töreni düzenlendi. Salih-Muhlise Çağlayan Camii'nde düzenlenen törende bir konuşma yapan İl Müftüsü Alettin Bozkurt, şehitlik mertebesinin önemine değindi. Müftü Bozkurt, ''Şehitler için ölüler demeyiniz, bilakis onlar diridirler fakat siz farkında değilsiniz. Allah yolunda öldürülmek, bütün günahlara kefarettir. Yüce Rabbimizin bu müjdesinden dolayı Peygamber Efendimizin güzel buyruklarından bu yana asırlar boyu Müslüman kardeşlerimiz, askerlerimiz, polislerimiz, gözlerini kırpmadan dini için, vatanı için, namusu için canlarını seve seve vermişlerdir ve bu kıyamete kadar da devam edecektir. Bu dünya imtihan dünyasıdır, hak ve batıl mücadelesi devam edecektir. Fakat düşmanlar bilsinler ki, asla Müslümanlar davalarından vazgeçmeyecek ve hiçbiri zaman küfür alemi, dinsiz ve ateistler kendi muratlarına ulaşamayacaklardır. Küfre karşı, zulme karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz'' dedi.

Müftü Bozkurt'un konuşmasının ardından cenaze namazı kılındı. Daha sonra şehidin cenazesi, al bayraklar ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı ile tekbirler eşliğinde defnedileceği Şehir Mezarlığı'na getirilerek burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine Muş Valisi Aziz Yıldırım, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Bingöl 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Belediye Başkanı Feyat Asya, askeri erkan, kamu kurum amirleri, şehidin yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.