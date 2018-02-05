Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Afrin operasyonunda şehit düşen Karaca Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi

Afrin bölgesinde 'Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristler tarafından tankın vurulmasıyla şehit düşen Muşlu Tankçı Uzman Çavuş Fırat Karaca, Kürtçe ve Türkçe ağıtlarla toprağa verildi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 17:33
Afrin operasyonunda şehit düşen Karaca Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi

Gaziantep'ten askeri uçakla Muş Hava Meydan Komutanlığına getirilen Şehit Uzman Çavuş Fırat Karaca'nın naaşı, ilk olarak Yeşilyurt Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Şehit yakınlarının Kürtçe ağıtlar yaktığı helallik alma esnasında şehidin bazı yakınları ise fenalık geçirdi. Şehidin akciğer kanseri olan annesi Ziyamet Karaca, sedye üzerinde tabutun yanına getirildi. 

Burada alınan helallikten sonra Şehit Uzman Çavuş Fırat Karaca için cenaze töreni düzenlendi. Salih-Muhlise Çağlayan Camii'nde düzenlenen törende bir konuşma yapan İl Müftüsü Alettin Bozkurt, şehitlik mertebesinin önemine değindi. Müftü Bozkurt, ''Şehitler için ölüler demeyiniz, bilakis onlar diridirler fakat siz farkında değilsiniz. Allah yolunda öldürülmek, bütün günahlara kefarettir. Yüce Rabbimizin bu müjdesinden dolayı Peygamber Efendimizin güzel buyruklarından bu yana asırlar boyu Müslüman kardeşlerimiz, askerlerimiz, polislerimiz, gözlerini kırpmadan dini için, vatanı için, namusu için canlarını seve seve vermişlerdir ve bu kıyamete kadar da devam edecektir. Bu dünya imtihan dünyasıdır, hak ve batıl mücadelesi devam edecektir. Fakat düşmanlar bilsinler ki, asla Müslümanlar davalarından vazgeçmeyecek ve hiçbiri zaman küfür alemi, dinsiz ve ateistler kendi muratlarına ulaşamayacaklardır. Küfre karşı, zulme karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz'' dedi. 

Müftü Bozkurt'un konuşmasının ardından cenaze namazı kılındı. Daha sonra şehidin cenazesi, al bayraklar ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı ile tekbirler eşliğinde defnedileceği Şehir Mezarlığı'na getirilerek burada gözyaşları arasında toprağa verildi. 

Cenaze törenine Muş Valisi Aziz Yıldırım, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Bingöl 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Belediye Başkanı Feyat Asya, askeri erkan, kamu kurum amirleri, şehidin yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 17:33
  1. operasyon
  2. Afrin
  3. Afrin harekatı
  4. afrin şehidi
  5. Afrin GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Flaş açıklama: Yerli ve milli WhatsApp kurduk
    1. Flaş açıklama: Yerli ve milli WhatsApp..
    2. Emekli uzman çavuş gölde ölü bulundu
    3. 71 bin Afrikalı Fransa için öldü!
    4. Robert Pattinson müslüman mı oldu?
    5. Bekir Bozdağ'dan flaş açıklama
    6. Mısır'da bombalı saldırı
    7. O ülkede 'darbe' krizi yaşanıyor
    8. İlk başarılı uçuşunu gerçekleştirdi
    9. Üç gün üç gece yılın ilk düğünü
    10. Çin'den ABD'ye nükleer bomba cevabı
    11. Bir muhalif daha serbest bırakıldı
    12. O ülkeye ait petrol tankeri kayboldu
    13. Salah Abdüsselam davası başlıyor
    14. Son dört yılda sayısını üçe katladı
    15. New York Times'tan flaş iddia! DEAŞ..
    16. Kışın cildiniz kuruyorsa bunları yapın!
    17. İran, Türkiye'ye borcunun tamamını ödedi
    18. Yaşadığı ev ortaya çıktı! Hali içler..
    19. NATO'dan flaş Afrin açıklaması
    20. Üniversite öğrencisi Melike, son..
    Erbakan uygulamıştı! O sistem geri dönüyor
    Erbakan uygulamıştı! O sistem geri dönüyor
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'