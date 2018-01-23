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Afrin operasyonunda milli silahlar

TSK’nın Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı harekâtında yerli ve milli silahlar da kullanılıyor.

23 Ocak 2018 Salı 11:28
Afrin operasyonunda milli silahlar

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin geçtiğimiz günlerde başlattığı Zeytin Dalı harekâtında kullanılan yerli ve milli silahlar da dikkat çekiyor.

SIĞINAK DELEN FÜZE

250 km’lik menzile sahip olan Som füzeleri F-16’lardan tam isabetle sivile zarar vermeden sığınak deliyor.

SAKARYA ÇNRA

122 mm’lik 20x20 namlulu roketatarlar Türkiye’den Afrin’deki hedefleri vuruyor.

FIRTINA OBÜSÜ

Motorlu topçu sistemi, arazide ilerlerken 30 saniyede ateşe hazır geliyor.

24 SAAT HAVADA

Keşif ve gözetlemede kullanılan Bayraktar İHA, 24 saat havada kalma özelliğine sahipken 150 km’lik iletişim menziline sahip.

FIRAT M-60T

Modernize edilen M-60T tipi tanklar, roketlere karşı erken ikaz özelliğiyle dikkat çekiyor.

HASSAS GÜDÜM KİTİ

Ağır bombardıman mühimmatı, yerli teknolojiyle akıllı bombaya dönüştürüldü.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 11:28
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