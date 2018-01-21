Afrin operasyonuna MİT desteği!
Türk istihbarat birimleri de Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK unsurları ile eşgüdüm halinde hareket ediyor.21 Ocak 2018 Pazar 16:43
TSK'nın başarıyla icra ettiği 'Zeytin Dalı Harekatı'na MİT'in de büyük istihbarat desteği verdiği ortaya çıktı.
İstihbarat birimlerinin harekata katkıları özetle şöyle:
- Taktik düzeyde Elektronik ve Teknik İstihbarat desteğinin sağlanması,
- Bu kapsamda gerçekleştirilen Görüntü Analizlerinin ve kestirmesi yapılan sinyal istihbaratlarının anlık olarak sahadaki birliklere iletilmesi,
- ÖSO birliklerinin koordinasyonu ve harekata yönlendirilmesi,
- Hava saldırıları için hedef belirleme, hedef güncelleme ve imha edilen hedefin son durumu hakkında istihbarat toplama desteği,
- Afrin kent merkezinden anlık bilgi ve görüntü akışının sağlanması çalışmalarında TSK ile eşgüdüm halinde hareket edilmesi.