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Afrin operasyonuna MİT desteği!

Türk istihbarat birimleri de Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK unsurları ile eşgüdüm halinde hareket ediyor.

21 Ocak 2018 Pazar 16:43
Afrin operasyonuna MİT desteği!

TSK'nın başarıyla icra ettiği 'Zeytin Dalı Harekatı'na MİT'in de büyük istihbarat desteği  verdiği ortaya çıktı.

İstihbarat birimlerinin harekata katkıları özetle şöyle:

- Taktik düzeyde Elektronik ve Teknik İstihbarat desteğinin sağlanması,

- Bu kapsamda gerçekleştirilen Görüntü Analizlerinin ve kestirmesi yapılan sinyal istihbaratlarının anlık olarak sahadaki birliklere iletilmesi,

- ÖSO birliklerinin koordinasyonu ve harekata yönlendirilmesi,

- Hava saldırıları için hedef belirleme, hedef güncelleme ve imha edilen hedefin son durumu hakkında istihbarat toplama desteği,

- Afrin kent merkezinden anlık bilgi ve görüntü akışının sağlanması çalışmalarında TSK ile eşgüdüm halinde hareket edilmesi.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 16:43
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  2. mit
  3. öso
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