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Afrin operasyonuna iki partiden destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'her an başlayabilir' dediği Afrin operasyonuna Saadet Partisi ve BBP'den destek geldi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 17:13
Afrin operasyonuna iki partiden destek

Destici, AA'ya yaptığı açıklamada ABD'nin, Suriye'de ağırlıkla (PYD/PKK'nın paravanı) Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) oluşan ve 30 bin kişiyi bulacak "Sınır Güvenlik Gücü" kurma kararına ilişkin açıklamada bulundu.
Suriye'nin kuzeyinde bir terör bölgesi kurma çalışmaları olduğunu dile getiren Destici, bu konuda Türkiye'nin ABD başta olmak üzere bölgedeki bütün koalisyon güçlerini, "Terörle aranıza mesafe koyun. Terörist ayrımı yapmadan bütün terör örgütlerine karşı birlikte mücadele edelim" şeklinde uyardığını anımsattı.

Buna rağmen ABD ve bazı batılı güçlerin Suriye'nin kuzeyinde PYD ve YPG'yi, "PKK'nın bir uzantısı değil de şirin görünecek SDG gibi uydurma bir isimle" bütün dünyaya sunup meşruiyet kazandırma gayreti içine girdiğine dikkati çeken Destici, Türkiye'nin buna müsaade etmeyeceğini söyledi.

Destici, Türkiye'nin sınır güvenliği ve ülke menfaatleri için Suriye'nin kuzeyinde operasyonlar gerçekleştiğini hatırlatarak, bu operasyonlarla Fırat'ın doğusuyla batısı arasına girilerek bir terör koridoru oluşturulmasının önüne geçilmek istendiğine dikkati çekti.

"BU KARARLILIĞI ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Destici, terör koridorunun tamamlaması açısından Afrin'in çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Türkiye'nin bunun farkında olduğunu ifadesini kullandı. Türkiye'nin ısrarla. 'Eğer siz buna devam ederseniz biz Afrin harekatını yaparız, asla bu koridorun oluşmasına müsaade etmeyiz.' dediğini anımsatan Destici, şöyle devam etti:

"Şu anda da bu konuda hazırlıkların tamamlanmış olmasından da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu kararlılığı çok önemsiyoruz. BBP olarak hem ülke içinde terörün tüm unsurlarına karşı verilen topyekun mücadeleyi destekliyor ve doğru buluyor, sonuna kadar destekliyoruz hem de Suriye'nin kuzeyine yönelik, olması da zaruri Afrin operasyonunu destekliyoruz. Hatta daha ötesini söylüyoruz Türkiye bir süpürme harekatıyla Suriye'nin kuzeyindeki bütün terör unsurlarını temizlemeli. Burada karşımıza CENTCOM çıkacak. CENTCOM da eğer Türkiye'nin teröristlere karşı mücadelesinde onların yanında yer alırsa onlar da bedelini ağır bir şekilde öderler. Kimse milletimizin kafasını karıştırmaya çalışmasın. Türkiye bunu yapmak zorunda. Türkiye bugün bunu yapmazsa yarın daha ağır bedeller ödemek zorunda kalabilir."

BBP Genel Başkanı Destici, Fırat'ın doğusu ya da batısı diye bir ayrımın da yapılmamasını isteyerek, şunları kaydetti:

"Bölgede, Fırat'ın doğusu ya da batısı demeden Suriye'nin, Irak'ın kuzeyinde ne kadar terör unsuru varsa Türkiye'nin mutlaka ama mutlaka bunları temizleme gibi bir yükümlülüğü var. Türkiye şu anda bu yükümlülüğü yerine getiriyor. Bununla ilgili ciddi bir mücadele veriliyor. Devletin tüm unsurları bu konuda ortak stratejik bir şekilde hareket ediyor. Dolayısıyla da bu da ülkemiz açısından büyük bir kazanç."

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BİTMEZ

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez ise Türkiye'nin kendi sınır güvenliği ve meşru müdafaa hakkı açısından gerekli adımları atma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Sınır güvenliği konusunda atılacak her türlü adımın bölgede huzuru sağlamaya ve Türkiye'nin güvenliğini arttırmaya yönelik olması gerektiğine vurgu yapan Bitmez, şunları ifade etti:

"Afrin'e yönelik yapılacak bir operasyon, atılacak bir adım olacaksa bu, Suriye'de 6-7 yıllık süreçte yaşanan sıkıntılardan sonra ortaya çıkmış olan barış umudunu da söndürmemeli, bilakis güçlendirmeli. Suriye'nin toprak bütünlüğüne halel getirecek bir adım olmaması gerekir. Bunu göz önünde bulundurmalıyız. Türkiye, atacağı her adımda ilk olarak ülkenin menfaatini hesap etmeli, bölgenin huzurunu temin etmeli. Başlatılan Astana, Soçi sürecini sıkıntıya sokmayacak, bilakis güçlendirerek devam ettirecek adımlar olmalı. Bunun stratejisini elbette devletin güvenlik pozisyonunda bulunan yetkililer planlayacaktır."

"BUNUNLA BİTLİKTE ABD SURİYE'YE YERLEŞİYOR"

Bitmez, ABD'nin PYD ve diğer terörist gruplarla iş tutarak bölgedeki kısa ve uzun vadeli emellerini hayata geçirmeyi planlandığına dikkati çekti.

Bitmez, şunları ifade etti:

"ABD'nin Obama döneminde ilan edilen Türkiye ile stratejik ortaklığına rağmen Türkiye'nin menfaatlerine aykırı şekilde, ısrarla ve inatla oradaki terörist gruplara yardımcı olması unutulmamalı. Amerika'nın bugün Türkiye'nin güvenliğini sarsacak bir şekilde Suriye'nin kuzeyinde adım atması, Türkiye ve İran üzerindeki emellerinden dolayıdır. Bu emelleri göz ardı edersek bölgede yanlış adım atabiliriz. Bununla bitlikte ABD Suriye'ye yerleşiyor. Bu yerleşmesinin sebebi hem Türkiye'yi hem İran'ı hem de bölgeyi kontrol altına alabilmek."

Yaşanan bu gelişmelerin ardından sürecin dikkatli yürütülmesini isteyen Bitmez, "Türkiye'yi bir güvenlik çıkmazına sokacak bir adımın olmaması lazım. Afrin operasyonu için de bu geçerlidir. Risklerin azaltılması ve hatta sıfır riske göre plan yapılması gerekiyor. Amerika'nın emellerini gerçekleştireceği bir duruma girmememiz lazım." dedi.

 

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 17:13
  1. BBP
  2. Saadet Partisi
  • Güney DoğuluGüney Doğulu13 dk önce
    KATİL AMERİKA ORTADOĞUDAN DEFOL.Terörist ve silahlarını da al defol.YANKE GO HOME. Işgalci ve çocuk katili İseail 1967 sınırlarına çekil.
  • CemalCemal16 dk önce
    Valla hayret şaşırdım sadet ha.....
  • Hepkahraman TürkmilletiHepkahraman Türkmilleti17 dk önce
    FETİH SURESİ OKUYALIM. pyd =ABD demek Abd kafiri ya korkup kaçacak yada Şanlı Türk ordusuna kafa tutacak.Bu gelişme ABD'nin yıkılmasına kadar gider.
  • Hepkahraman TürkmilletiHepkahraman Türkmilleti30 dk önce
    ABD kafiri yıllarca Biz Türklere olan kinini ortaya koydu ve suç üstü oldu.Afrine girerek ypgpkkterör örgütleri ile abdterör örgütünü de Fiyakasını bozup Toprağa gömeriz.
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