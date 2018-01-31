Afrin Operasyonu'na destek verdi! "Erbakan bizi Başbakanlıkta yalın ayak karşıladı"

Türkiye ve Sudan arasındaki ilişkilerin ve yapılacakların gündeme geldiği ziyarette Al Sanusi’den Türkiye’nin Afrin Operasyonuna destek geldi.



Türkiye ve Sudan’ın tarihi bağlarla birbirine bağlı olduğunu ifade eden Al Sanusi, Türkiye’nin Ortadoğu’da barışı ve huzuru tesis etmek için başlattığı Afrin Operasyonu’nda Sudan devleti ve halkı olarak Türkiye’nin yanında olduklarını söyledi.

Terör örgütlerinin ve terör faaliyetlerinin İslam Dünyası’nı güçsüzleştirmek için batı tarafından üretildiğine dikkat çeken Al Sanusi, ‘Türkiye Afrin’de hem kendi ülkesini hem de bölgeyi tehdit eden terör unsurlarıyla bir mücadele başlattı. Bu mücadele de Türkiye’nin kadim dostu olarak biz Sudan Devleti ve halkı, Türkiye Devleti’nin ve halkının yanındayız. Düzenlenen bu operasyonunun başarıyla sonuçlanması için dua ediyoruz.’ dedi.



Sanusi YENİAD Heyetini yalın ayakla karşıladı



Sudan’da değer verilen misafirleri yalın ayakla karşılama geleneğinin varolduğunu bilen YENİAD heyeti ziyarette Al Sanusi’ye eşlik ederek onlar da ayakkabılarını çıkararak mukabele etti.

Erbakan Başbakanlıkta yalın ayakla karşıladı.



Makam odasına Erbakan Hoca’nın fotoğrafının asan, Milli Görüş Lideri Merhum Erbakan Hoca’yı Başbakanlık yaptığı dönemde ziyaret ettiğini söyleyen Al Sanusi, ‘Sudan'ın ve Afrika’nın Büyük liderlerinden Hasan Turabi Bey Erbakan hocamıza bir mektup gönderdi. Ben de bu mektupla başbakanlığa gittim. Erbakan Hoca’nın özel kalemi ile görüştüm. Sudan'dan geldiğimi Hasan Turabi'nin bir mektubu olduğunu, bu mektubu mutlaka Erbakan hocaya ulaştırmam gerektiğini söyledim. Hocanın özel kalemi, ‘Erbakan Hoca’nın, Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'la özel bir toplantıda olduğunu ama sizin geldiğinizi Erbakan hocaya söyleyeceğim.’ dedi ve hocanın toplantı yaptığı odaya girdi. Biz de özel kalem odasında beklemeye başladık. Aradan biraz zaman geçince bir de baktım ki Başbakan Erbakan, yalın ayak, yanımıza koşarak geldi ve beni kucakladı, öptü. Ve bize, ‘Biliyoruz ki Sudanlı Müslüman kardeşlerimiz, değer verdikleri isimler çıplak ayakla karşılarlar, bizde sizi öyle karşıladık.’dedi. Bizi Yaser Arafat'la olan toplantı odasına götürdü.’ diyerek Erbakan Hoca ile yaşadığı bu anıyı YENİAD heyeti ile paylaştı.



Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Al Sanusi, "Siz Erbakan'ın öğrencileri bugün Sudan'a evime geldiniz, bende onun için sizleri Erbakan hocanın beni karşıladığı şekilde yalınayak karşılıyorum" dedi.



YENİAD heyetide Erbakan Hoca’nın yol arkadaşı ve Sudan Devlet Başkan yardımcısı İbrahim Al Sanusi beyin göstermiş olduğu ilgiye ayakkabı ve çoraplarını çıkararak saygıyla mukabele etti



Sudan’a yatırım yapın!



YENİAD heyetine Sudan’da yapılabilecek yatırımlarla ilgili bilgi veren Sudan Devlet Başkan yardımcısı İbrahim Al Sanusi, Türkiye halkının Sudan halkı gibi gördüğünü ifade etti.



Türkiye iş adamlarının sudana yatırım yapmasından duyacağı memnuniyeti dile getiren Al Sanusi, Sudan’daki yatırım fırsatları hakkında bilgi verdi.



Sudan’ın ambargodan sora yatırım konusunda çok eksiği olduğunu ve bu eksikliğin Türk işadamları tarafından giderilmesini istediklerini vurguladı.



Sevakin Adası’nı seve seve verdik!



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aralık ayı sonunda Sudan’a yaptığı ziyaret ve bu ziyaret sırasında Kızıldeniz’de Mısır kıyılarına yakın Sevakin Adası’nın Türkiye’ye tahsis edilerek aslına uygun yeniden inşasıyla ilgili bir anlaşma imzalanması dünya çapında çok tartışılmıştı. Konu ile ilgili YENİAD Heyetine açıklamalarda bulunan Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Vatan Konseyi Partisi Genel Başkanı Sayın İbrahim Al SanusiSevakin Adası’nı Türkiye’ye gönül rızası ile verdiklerini söyledi.



Osmanlı Devleti’nin bu ada üzerinden bölgeyi yönettiğini ifade eden Al Sanusi, ‘Türkiye’nin bu topraklarla bağı var. Bu ada yeniden aslına uygun olarak restore edilip Sudan turizmine ve Türkiye’ye katkı sağlayacak.’ dedi.



Haritada sınırlar olsa da gönül coğrafyamızda sınırlarımız yok!



Al Sanusi’ye misafirperverliğinden ötürü teşekkür eden YENİAD Genel Başkanı Selman Esmerer, Sudan ve Türkiye’nin iki kardeş ülke olduğunu ifade etti.



Türkiye’nin Sudan’a yapacağı yatırımların Türkiye’ye yapılmış yatırımlar kadar önemli olduğunu ifade eden Esmerer, ‘Biz Sudan’la Türkiye’yi kardeş olarak görüyoruz. Bizler ortak bir kaderi paylaşıyoruz. Her ne kadar sınırlar haritalar üzerinde çizilmiş olsada, gönül coğrafyamızda sınırlarımız yoktur. Biz Yeni Bir Dünya Sanayici ve İşadamları Derneği olarak Sudan’da her alanda büyük yatırımlar yaparak, hem Sudan’ın hem de Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağlayacağız.’ dedi.



Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Vatan Konseyi Partisi Genel Başkanı Sayın İbrahim Al Sanusi’yi ziyaret eden heyette Genel Başkan Selman Esmerer, Genel Başkan Vekili Harun Macit, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa İriş, Mustafa Kaya ve Şerafettin Mollaoğlu yeraldı.



