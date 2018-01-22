Afrin operasyonun kilit noktası! O olmasaydı yapılamazdı

Türkiye geçtiğimiz gün havadaki gücünü ve kararlılığını ispatladığı bir operasyona daha imza attı.

ÇOK AZ ÜLKE BÖYLE BİR OPERASYON YAPABİLİR

72 uçakla aynı anda gerçekleştirilen ve yüzde 96 başarıyla tamamlanan bu operasyon dünyada çok az sayıda ülkenin gerçekleştirebileceği bir harekat olma özelliği taşıyor.

ONLARCA UÇAK AYNI ANDA HAVADAYDI

Eş zamanlı olarak farklı üslerden havalanan 72 uçak 4 bin kilometre kare gibi küçük bir alanda operasyon düzenledi. Arazi şartları ve alan darlığından dolayı ufak hatanın büyük sonuçlar doğurabileceği bir operasyondu.

NATO STANDARTLARININ ÜZERİNDE OPERASYON

İşte NATO standartları üzerindeki 72 uçakla düzenlenen operasyondaki AWACS detayı…

F-16 ve F-4 harici o gün havada tanker uçakları ve Türkiye’nin ‘Barış Kartalı’ vardı. Uçak sayısının fazlalığından dolayı operasyonun hava koordinasyonu büyük bir önem taşıyordu. Bu denli geniş çaplı ve dar alanda gerçekleşen bir operasyonun kilit noktası işe AWACS yani ‘Barış Kartalı’ydı.

Havada yakıt ikmali ile 24 saat kesintisiz havada kalabilen ‘Barış Kartalı’ tam bir ‘eagle eye’, yani ‘Kartal Gözü'

3 BİN CİSMİ AYNI ANDA TESPİT EDİYOR

350 kilometre çapındaki alanda, aynı anda 3 bin cismi tespit ve takip edebiliyor. Gerektiğinde elektronik karıştırma ve şaşırtma da yapabilen ‘Barış Kartalı’, bütün bu özellikleriyle, yerdeki radarların çok ötesinde bir gözetleme ve raporlama kapasitesine sahip bir sistem.

TÜM KONTROLÜ VE KOORDİNASYONU AWACS SAĞLIYOR

Operasyona katılan savaş uçaklarını uyaran, yönlendiren, koordine eden de, yine onlarla birlikte havada bulunan bu ‘kanatlı radar’ oluyor.

ÇARPAN ETKİSİ...

Türk hava kuvvetleri pilotlarının deneyim ve kabiliyetleri yanında hava harekâtlarında ‘çarpan etkisi’ yaratan AWACS, PKK hedeflerine yönelik son kapsamlı operasyonun başarıyla sonuçlanmasında da büyük rol oynadı.

TÜRKİYE’YE GECİKMELİ TESLİM EDİLDİ

Türkiye'nin yıllarca beklediği ve gecikmeli şekilde teslim alabildiği AWACS'ların, yeri geldiğinde ne kadar önemli bir rol üstlenebildiği 52 uçakla Sincar ve Karaçok’a düzenlenen operasyonda sonrası Zeytin Dalı operasyonunda da ortaya çıktı.

FETÖ’DEN SABOTAJ

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin milyar dolarlık Barış Kartalı Projesi kapsamında satın aldığı 4 adet Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) uçağından biri, inişe geçtiği esnada, uçağın sürat sistemindeki bir arıza nedeniyle inişte hayli zorlanmış ve düşme tehlikesi geçirmişti.

Araştırma üzerine uçağın hızını ölçen pitot tüpünün içinden bir bitki tomurcuğu çıkarılmış, arızanın bitki tomurcuğunun sürat sistemini engellemesi nedeniyle yaşandığı ortaya çıkmıştı.

Havacılık uzmanları, bunun doğal yollardan olmayacağında hem fikir olmuştu. FETÖ suikastı izi taşıyan olaya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı harekete geçmişti

Kaynak: Haber7