Afrin operasyonu Türkiye’nin yüz akı

Nogaylaroğlu, “Afrin operasyonu sadece Türkiye’de değil, dünyada da örnek gösterilecek bir operasyondur. Afrin operasyonu, Türk milletinin ve askerinin yüz akı olacak bir operasyondur. Bu operasyon Türk halkının bekasıyla ilgilidir ve hepimizin bir araya gelmiş olması hayati derecede önemi haiz” dedi.

Afrin’deki operasyonun, TSK’nın son dönemde milli savunma sanayiinin geliştirmiş olduğu silahları kullanması açısından da önemli olduğunu hatırlatan Nogaylaroğlu, “36 yıl Türk Hava Kuvvetlerinde uçtum, bir tane Türk perçini görecek miyiz derken bugünlere geldik. Bu milli silahları gerçekten gurur verici. Biz terörle mücadele ederken sivillerin zarar görmemesi noktasında azami dikkat gösteren bir milletiz. Afrin’de de askerimiz aynı hassasiyeti gösteriyor. Eğer sivillerle ilgili hassasiyet gösterilmese o bölge iki günde alınırdı” diye konuştu