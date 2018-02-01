'Afrin operasyonu TSK'nın yüz akı operasyonudur'

Turkish Heritage Organization (THO)'ın düzenlediği "Bölgesel İstikrar: NATO Altında ABD-Türkiye Stratejik İttifakı ve İşbirliği" başlıklı panele Balyoz mağduru Emekli Tümgeneral Ahmet Bertan Nogaylaroğlu ile ABD ordusundan emekli Deniz Piyade Komutanı General James Conway katıldı.

Panelin moderatörlüğünü Amerika Türk Koalisyonundan (TCA) Nilsu Gören yaptı. Afrin operasyonu ile ilgili önemli noktalara değinen Nogaylaroğlu, Afganistan örneğini vererek bir NATO ülkesi olarak ABD'nin Türkiye ile işbirliği içinde olması gerektiğinin altını çizdi. THO Başkanı Ali Çınar'ın açılış konuşmasını yaptığı panelde, YPG-PKK terör bağlantısının ABD tarafından desteklenmesinin üzücü olduğu dile getirildi.

"Afrin operasyonu dünyada da örnek gösterilecek"

Nogaylaroğlu, "Afrin operasyonu sadece Türkiye'de değil, dünyada da örnek gösterilecek bir operasyondur. Bu, hem TSK hem de Türk milleti için son derece önemlidir. Afrin operasyonu, Türk milletinin ve askerinin yüz akı olacak bir operasyondur. Zira son dönemde TSK birçok badireyi atlattı ve bazı soru işaretleri vardı. Bunların giderilmesi açısından çok önemli oldu." ifadesini kullandı.

Türk halkının hemen hepsinin bu operasyonu destekliyor oluşunun da çok değerli olduğunu vurgulayan emekli tümgeneral, "Bu operasyon Türk halkının bekasıyla ilgilidir ve hepimizin bir araya gelmiş olması hayati derecede önemi haiz." dedi.

"Bir tane Türk perçini görecek miyiz diyorduk"

Afrin'deki operasyonun, TSK'nın son dönemde milli savunma sanayinin geliştirmiş olduğu silahları kullanması açısından da önemli olduğunu hatırlatan Nogaylaroğlu, "36 yıl Türk Hava Kuvvetlerinde uçtum, bir tane Türk perçini görecek miyiz derken bugünlere geldik. Türk karar vericilerinin, milletimizin ve mühendislerimizin bir araya gelerek bu milli silahları geliştirmiş olması gerçekten gurur verici." ifadelerini kullandı.

Bu operasyonun, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte yapılıyor olmasının da bir gereklilik olduğunu kaydeden emekli komutan, ÖSO mensuplarının o bölgenin insanı olduklarını ve bölgeyi gayet iyi bildiklerini dile getirdi.

"İki günde alınıp geçilebilirdi"

"Biz terörle mücadele ederken sivillerin zarar görmemesi noktasında azami dikkat gösteren bir milletiz. Eğer sivillerle ilgili hassasiyet gösterilmese o bölge iki günde alınıp geçilebilirdi.

"FETÖ herhangi bir örgüt değildir"

Balyoz Davası sürecinin ilk mağdurlarından olan ve 3 yıla yakın hapiste yatan Nogaylaroğlu, bu süreçle ilgili olarak da şu değerlendirmeyi yaptı:

"Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türkiye için nasıl bir tehdit olduğu noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın konuyu doğrudan anlamış ve ele almış olması büyük bir şans. Bazı sorunlar yaşanıyor olabilir ama yürüyen tüm bu operasyonlarda onun desteğinin olması hayati önemi haiz. FETÖ herhangi bir örgüt değildir, Türkiye Cumhuriyeti devletini ele geçirmek üzere organize edilmiş tehlikeli bir terör örgütüdür. FETÖ, Amerikalılara bizleri içeri attırdıktan sonra bizlerin anti-amerikancı olduğumuzu ve o yüzden içeri attırdıklarını söylediler. Yüzde 87 üst düzey asker çok mağdur oldu. Umarım Amerikalılar da bunu anlarlar ve bu grubun ABD'de kalmasına müsaade etmezler." dedi.

"Biz neden Afganistan'daysak ABD'de o yüzden bizim yanımızda olmalı"

Panelde yaptığı konuşmasında ise Türkiye'nin bir NATO üyesi olarak birçok yerde görev yaptığını hatırlatan Nogaylaroğlu, "Biz neden Afganistan'da düzeni sağlamak için Amerikalılarla çalışıyorsak onların da bizim buradaki terörle mücadelemizi anlaması lazım." dedi.

ABD'nin neden Suriye'de terör örgütü PYD/PKK unsurları ile çalışma kararı aldığını Washington perspektifinden anlatan Amerikalı emekli komutan James Conway ise "ABD'nin YPG'ye desteği taktikseldir, ancak Türkiye stratejik bir ortaktır." değerlendirmesini yaptı.

Bazı Amerikalı generallerin "YPG ile PKK arasında ilişki olduğuna inandığını" belirten Conway, bu grupların sınırı geçerek Türkiye'ye bir tehdit oluşturmasının güçlü bir olasılık olmadığını savundu.

ABD ile Türkiye'nin birçok alanda ortak askeri işbirlikleri yaptığını belirten Conway, Münbiç'te iki ülke askerinin karşı karşıya gelme ihtimalinin olabileceğini, ancak iki ülke yetkililerinin bu olmadan gerekli adımları atacağına inandığını vurguladı.