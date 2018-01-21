Afrin operasyonu sonrası izlenme rekorları kıran video

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Dün itibariyle terör örgütü YPG'ye yönelik başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu sonrası 'Minareler süngü kubbeler miğfer' videosu izlenme rekorları kırıyor.
21 Ocak 2018 Pazar 13:54
Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 13:54
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