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'Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Kütahya Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, "Afrin harekatı sahada fiilen başladı, devamı gelecek. Yok sınır gücüymüş, siz kimi kandırıyorsunuz? Bu örgütün adı PKK/PYD'dir" dedi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 15:53
Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 15:53
  1. Afrin operasyonu
  2. Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Mustafa Mustafa 1 sa önce
    Uzun adam dik dur arkandayız bitsin bu zulüm bitsin artık bu suriye batakliginin pisliği kutsal topraklarimizdaki leş gargalarini ait oldukları yere göndert
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