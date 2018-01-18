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Afrin operasyonu öncesi Türkiye ve Rusya arasında kritik gelişme

Türkiye’nin muhtemel Afrin operasyonu öncesi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la bir araya geldi.

18 Ocak 2018 Perşembe 17:14
Afrin operasyonu öncesi Türkiye ve Rusya arasında kritik gelişme

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Moskova'ya giden Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la bir araya geldiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Şoygu, Akar ve Fidan'la yaptığı görüşmede Ortadoğu'daki durumu ve diğer güncel konuları ele aldı. Bakanlık, görüşmenin yapıcı geçtiğini belirtti.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 17:14
  1. Hulusi Akar
  2. Hakan Fidan
  3. Rusya
  • KafkasKafkas2 sa önce
    Rusyaya mı kaldı işimizne kotu bir durum
  • AbdullahAbdullah3 sa önce
    Afrin operasyonu iptal beyler. Yapıcı geçti denen görüşmeler her zaman olumsuz geçmiştir. Bir kaç tane daha top atılı yaparız sonra herşey eskiye döner. Uçak izni çıkmadıkça operasyon olmaz.
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