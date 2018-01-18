Afrin operasyonu öncesi Türkiye ve Rusya arasında kritik gelişme

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Moskova'ya giden Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la bir araya geldiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Şoygu, Akar ve Fidan'la yaptığı görüşmede Ortadoğu'daki durumu ve diğer güncel konuları ele aldı. Bakanlık, görüşmenin yapıcı geçtiğini belirtti.