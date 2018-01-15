Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Afrin operasyonu öncesi sınıra gönderildiler!

Afrin operasyonu öncesinde Suriye sınırının her iki tarafında oluşturulan Tıbbi Müdahale noktalarına personel takviyesi yapıldı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 10:21
Afrin operasyonu öncesi sınıra gönderildiler!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki operasyon hazırları sürerken, Kilis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Suriye sınırının her iki tarafında, Çobanbey ve Gülbaba'da Tıbbi Kontrol noktaları oluşturuldu.

Kontrol noktalarına personel takviyesi yapılırken, İl Sağlık Müdürü Dr. Demir, Acil Sağlık Hizmetleri Uzmanı Fatime Çelebi ve Kilis UMKE sorumlusu Önder Gül ile birlikte Çobanbey ile Gülbaba Tıbbi Müdahale noktalarında görev yapan personelleri ziyaret ederek, yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yerinde incelemelerde bulunan Dr. Demir, personellerin yaptıkları fedakarca çalışmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarılar diledi.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 10:21
  1. Kilis
  2. Afrin
  3. çobanbey
  4. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri sonrası...
    1. ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri..
    2. Nefes kesen uyuşturucu operasyonu araç..
    3. Korkunç olay! 9'u parçalanmış 10 ceset..
    4. Borsa haftaya düşüşle başladı
    5. İbadi'den seçim hamlesi! Haşd-i Şabi..
    6. Mobilyacılar KDV indiriminin devamını..
    7. Serdar Ortaç, Erdoğan'dan ricada..
    8. İçişleri Bakanı açıkladı: Öldürüldüler
    9. Anne-babası hayatta öksüz/yetimler
    10. Emenike sürprizi! Sivasspor...
    11. 18 milyon öğrenci cuma günü karne alacak
    12. Merak edilen rakam açıklandı
    13. Süper Lig'i sarsacak iddia!..
    14. PKK'nın lojistik deposu çökertildi
    15. Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...
    16. Türk Dünyasının hedefi ‘Kızılelma’dır
    17. Arda Turan resmi imzayı atıyor...
    18. Aralık ayı Tarım Ürünleri Üretici..
    19. Mardin'de terör operasyonu
    20. UTİB’in tekstil zirvesi 8-9 Mart’ta..
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
    Taksiyle eve geldi...15 dakika sonra korkunç olay!
    Taksiyle eve geldi...15 dakika sonra korkunç olay!