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Afrin operasyonu öncesi Hulusi Akar'dan kritik temas

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Brüksel’e gitti.

16 Ocak 2018 Salı 07:59
Afrin operasyonu öncesi Hulusi Akar'dan kritik temas

NATO’nun olağan toplantıları arasındaki Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı, Brüksel’de yapılacak. Toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar katılıyor. Akar, Brüksel’e gitti. Toplantıda NATO güvenlik konuları detaylı olarak görüşülecek.

ABD'nin terör örgütü PKK'ya desteği konuşulacak

Bu doğrultuda Org. Akar’ın Amerika’nın terörist örgüt PKK/PYD unsurlarıyla oluşturmak istediği terörist ordu konusunu komite üyelerinin gündemine taşıması bekleniyor. Amerika’nın NATO üyesi bir ülkenin terör örgütü kabul ettiği bir oluşuma resmiyet kazandırması ve silahla desteklemesinin ikili ilişkilere verdiği zarar ile Türkiye’nin ulusal güvenliği ve bekasını tehdit eden bu konuda önlem alacağı net olarak vurgulanacak. Orgeneral Akar, Brüksel’de ikili temaslarda da bulunacak. Amerikan Genelkurmay Başkanı Org. Joseph Dunford da Org. Akar’ın görüşmesi beklenen isimler arasında.

Türkiye'nin kararlılığı vurgulanacak

Türkiye’nin hazırlandığı Afrin operasyonu öncesi Türkiye ile Amerika genelkurmay başkanları arasında kurulmasına kesin gözüyle bakılan temasta, Org. Akar’ın Amerikan muhatabına, Türkiye’ye verilen sözlerin tutulmadığına dikkat çekerek bir terör örgütünden ordu kurmasının Türkiye için yaratacağı güven sıkıntısı konularını iletmesi bekleniyor. Org. Akar Dunford’a Türkiye’nin önlem almaktaki kararlılığını da vurgulayacak.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 07:59
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