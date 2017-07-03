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Afrin operasyonu için tarih netleşti

PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’nin işgalindeki Afrin için Türk Silahlı Kuvvetleri düğmeye bastı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:51
Afrin operasyonu için tarih netleşti

Türkiye, Rusya’nın da bölgeden çekilmesi ile birlikte PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin işgalindeki Afrin’i toplarla vurmaya devam ediyor. Kaynaklar geniş çaplı bir askeri operasyon için sayılı günler kaldığını belirtiyor.

Astana sürecinde Suriye’de çözüm ortaklarımız Rusya ve İran’ın bu operasyonda rolü ne olacak? Türkiye, Suriye ordusu ile işbirliği mi yapıyor? Afrin ile birlikte paralel Münbiç operasyonu nasıl yönetilmelidir? Strateji uzmanı emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu yorumladı:

KORİDORUN ÇÖKÜŞÜ

“Afrin’i 2012 yılında PKK’nın Suriye kolu YPG işgal ederek sözde kanton ilan etti. Aynı zamanda Münbiç de yine 2016 yılında işgal edildi. Bu iki YPG işgalindeki bölge Fırat’ın batısında bulunuyor. Afrin’in şöyle bir özelliği var; hem Kilis hem de Hatay sınırımızda bulunuyor. Amanos dağlarında eylem faaliyetlerinde bulunan PKK’nın en fazla destek aldığı yer burası. Dolayısıyla Afrin’deki YPG, PKK’yı en fazla destekleyen ve eleman sağlayan Suriye bölgesinden biri ve Türkiye açısından önemli bir tehdit unsuru barındırıyor.

Şimdi biliyorsunuz Suriye’nin kuzeyinde sözde PKK koridoru planı var. Fırat Kalkanı ile bu koridor bölündü fakat aynı zamanda bu koridorun hedefinde Münbiç ve Afrin de vardı. Bu bölgelere yerleşen unsurlar nedeniyle Türkiye bu iki bölgeye harekat yapamadı. Şimdi ise ABD’nin YPG ile birlikte yürüttüğü Rakka operasyonu Türkiye için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Şimdi sıra Fırat’ın batısındaki sözde koridorun doğudaki bölgesinin bertaraf edilmesine geldi.

RUSYA NİYE AFRİN’DEN ÇEKİLİYOR?

Rusya’nın çekilmesinin birkaç nedeni var. Rusya, Rakka operasyonu ile beraber YPG’nin ABD’ye çok fazla yanaştığının farkına vardı. Öte yandan Rakka’dan sonra ABD/YPG’nin hedefi Deyrezor olarak biliniyor. Deyrezor Rusya ile birlikte Suriye ordusunun ulaşmaya çalıştığı bir bölge. Bir de ABD’nin ‘Suriye kimyasal kullanırsa vururuz’ tehditlerini gören Rusya artık ABD’nin bölgedeki amacını daha da belirginleştirdi. 

OPERASYON 4-5 TEMMUZDAN SONRA

4-5 Temmuz’daki Astana görüşmelerinde netleşecek. Bunun ardından işbirliğinin Afrin’e de taşınması konusunda Rusya razı oldu.

G20 ZİRVESİ ÇOK ÖNEMLİ

Ayrınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7/8 Temmuz tarihlerinde yapılacak Almanya'daki G20 Zirvesi'nde yapacağı görüşmeler operasyonun başlaması için büyük öneme sahip.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:51
  1. suriye
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